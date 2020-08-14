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「醫指付」一指搞定 出院繳費減少紙鈔接觸性感染風險

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
到醫療院所就診，使用「醫指付」繳費省時方便，又能減少接觸紙鈔的感染風險。圖／高醫提供
到醫療院所就診，使用「醫指付」繳費省時方便，又能減少接觸紙鈔的感染風險。圖／高醫提供

行動支付愈來愈普遍，民眾在手機下載APP就能完成付款，醫療院所大力推動的「醫指付」，目前已累積43萬名註冊會員、170多萬筆交易。其中高雄醫學大學附設中和紀念醫院，今年上半年使用量居平台第一，醫院表示，特別在新冠肺炎疫情期間，利用「醫指付」可減少碰觸紙紗，產生接觸性感染風險。

「醫指付在手，健康跟著走」，高醫院長鍾飲文表示，高醫在106年開始實施「醫指付」， 翻轉既定的繳費模式，除門診、住院費用外，也將血液透析掛號費導入月結模式。尤其今年新冠肺炎疫情發燒，民眾下載「醫指付」APP，更能減少接觸紙鈔、錢幣的感染風險，並縮短排隊等待批價的時間，省時又方便。

這項便民的支付機制，讓李小姐很有感，她表示，出院時往往需支付大筆的住院費用，到ATM領錢因限制每日提款額度實在不方便，現在醫指付平台能綁定信用卡，一次就能繳清。

高醫醫療事務室主任蔡蕙如表示，高醫透過一站式出院繳費、入院「帶卡不帶現金」等流程再造，實施以，住院成長率提升至65%，門診成長率提升達68%，民眾對辦理出院繳費時間的滿意度也達90%以上。

院方表示，只要設定常用的醫療院所，醫指付還可遠端支付親友的醫療費用，操作介面簡單明瞭，目前約有30家合作銀行，43萬註冊會員、170多萬筆交易。

高醫推「醫指付」多年，今年上半年使用量居平台第一，在醫指付行動支付提升成果改善競賽中獲得佳績。圖／高醫提供
高醫推「醫指付」多年，今年上半年使用量居平台第一，在醫指付行動支付提升成果改善競賽中獲得佳績。圖／高醫提供

高醫 新冠肺炎 疫情

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