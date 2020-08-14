接續一場沒打完的仗 台大學生會長FB催投票

「0815．回家投票」。台灣大學學生會長凃峻清臉書（Facebook）發文「好的，韓國瑜明天要幫李眉蓁站台啦」，聲明這是一場還沒打完的仗，呼籲大家趕快買票回家投票。

6月6日罷韓投票，高雄人以93萬9090票同意罷韓，這個高於韓國瑜2018年市長得票的結果，被解讀來自於北漂及青年學生返家投票的結果。外界關切高雄市長補選韓國瑜支持國民黨候選人李眉蓁動向時，韓透過臉書發文今晚的選前之夜要為李眉蓁站台。

消息揭露後引各方議論。凃峻清在臉書發文表示，這是一場還沒打完的仗，2018年，在一片發財聲中韓國瑜當選市長。就任後不到半年，韓國瑜參選總統。在此同時高雄的市政一團糟，發財的只有韓國瑜親信。最後，經過一年半的努力，韓國瑜終於被以逾93萬票趕出市政府。

凃峻清發文，戰役還沒結束，這一個南方被宰制的體制從來沒有瓦解；頂多說，指揮這套體制的人有所輪替並試圖尋找不同的運作可能性。

這一次，高雄市長補選選情看似冷清，也有許多在外的高雄人沒有意願回家投票；被珍視的價值以及高雄人長期實踐的抵抗從來都不是一個穩固的實體。崩毀、瓦解往往只在一個瞬間，「這就是投票的理由」。他呼籲大家趕快買票，「0815．回家投票」。