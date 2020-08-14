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屏東縣身心障礙者權益保障推動小組 身障者發聲

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府新聘第11屆身心障礙者權益保障推動小組委員17人，廣納身障團體代表及分屬肢體障礙、聽覺障礙及視覺障礙等不同障別的素人代表參加，素人比例與身障比例代表都是歷屆委員最多，傳達身障者需求。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府新聘第11屆身心障礙者權益保障推動小組委員17人，廣納身障團體代表及分屬肢體障礙、聽覺障礙及視覺障礙等不同障別的素人代表參加，素人比例與身障比例代表都是歷屆委員最多，傳達身障者需求。圖／屏東縣府提供

「身權會是什麼？身心障礙者可以參加嗎？」「該怎麼表達自己的需求？」為促進屏東縣身心障礙者參與公共事務機會，符合身心障礙者權利公約第29條參與政治與公共生活之精神，屏東縣政府新聘第11屆身心障礙者權益保障推動小組委員17人，除機關代表、專家學者外，此屆廣納身障團體代表及分屬肢體障礙、聽覺障礙及視覺障礙等不同障別的素人代表參加，素人比例與身障比例代表都是歷屆委員最多，傳達身障者需求。

本屆屏東縣政府身心障礙者權益保障推動小組會議昨在縣府召開，身障委員們踴躍發言，聽障委員也藉由手語翻譯員表達意見，肯定去年屏東燈會打造完善無障礙環境，還親自包車來看燈，更表達行的正義、交通安全、文化場館設施軟硬體無障礙以及身障勞動權益等議題。

社會處指出，新任委員們由自身經驗出發，建議屏東縣重要景點的人行道整平可提出短、中、長期改善目標。建議人潮眾多的火車站可設置語音號誌讓聽障者行的安全，希望中央選舉委員會能設置投票輔助器（電子報讀耳機聽取），重視聽障者投票隱私。

委員也提醒，身心障礙者永遠只能當舞台下的觀眾嗎？當身障者變成表演者時環境需因應什麼需求，身心障礙者也會變成家中主要照顧者，所需的輔具及長照資源是否能充足提供？身心障礙者的人生角色也會隨著生命歷程及家庭環境而有變化，政府應發展各種支持服務。

「監督政府做事盡力滿足及貼近身心障礙者的需求」本屆新任身障委員們的期許。社會處指出，縣府團隊努力實踐身心障者權利公約促進身心障礙者參與公共事務。

屏東縣政府新聘第11屆身心障礙者權益保障推動小組委員17人，廣納身障團體代表及分屬肢體障礙、聽覺障礙及視覺障礙等不同障別的素人代表參加，素人比例與身障比例代表都是歷屆委員最多，傳達身障者需求。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府新聘第11屆身心障礙者權益保障推動小組委員17人，廣納身障團體代表及分屬肢體障礙、聽覺障礙及視覺障礙等不同障別的素人代表參加，素人比例與身障比例代表都是歷屆委員最多，傳達身障者需求。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 身障者 投票

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