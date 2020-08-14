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鉛中毒事件禍及中醫藥界 高雄就診數減少2至3成

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

台中多家中醫爆發硃砂等藥中毒事件 ，衝擊中醫藥業，高雄中醫界表示，目前就診數減少2至3成，中藥房生意掉5成。高雄市衛生局已加強稽查中藥業有無販售珠砂或調配含鉛丹口服藥，違者送辦。高雄長庚醫院中醫部主任蔡明諺說，大型醫院管控藥物嚴謹，拿藥相對保險，民眾使用中藥應「停看聽選用」，不胡亂聽信，才能自保。

「現在民眾除保健用的枸杞、紅棗還會買，其他色澤泛紅中藥材都沒人敢要」，高雄一家中藥房業者感嘆，鉛中毒事件爆發後，來抓藥的民眾看到「紅色ㄟ」中藥材都敬謝不敏，對中藥信心崩解，據中藥商業同業公會全國聯合會初步估計，中醫藥營業額每月至少損失一億。

大高雄中藥商業同業公會理事長蔡宗基對此風暴不願多談，指中藥商業同業公會全國聯合會已著手處置。高雄市衛生局為防為杜絕禁藥流通市面，已加強稽查中藥販賣業者是否違法陳列、販售硃砂或調配含鉛丹口服用中藥。如查獲違法情事，會依藥事法處辦，也提醒市民若拿藥單到中藥房抓藥，可請店家出示藥品來源及相關檢驗合格報告，確保用藥安全。

「真是老鼠屎」，高雄一名中藥師說，鉛進入體內，腦部感應很快 ，中醫師都知道吃不得，政府很早就將珠砂列為禁藥，不得販賣，該禁就當禁。另名中藥商則說，中醫藥因健保給付偏低，過去10家約有9家發展自費藥材，中醫藥流派多，摻什麼「祕方」大家無從得知，但有人就敢一罐賣上5千元，「我們絕不敢做那種唬爛生意」。

高雄長庚中醫部主任蔡明諺說，大型醫院醫藥分流管制，藥品進購有一定的檢驗程序，院方也會自費抽驗，一旦藥材出問題，電腦並會通報鎖檔，用藥相對安全。不過一般民眾對中藥方不具辨識力，因此可循中醫藥安全「停看聽選用」五步驟，不買來路不明藥材，要看專業中醫，聽醫師叮囑，並選用衛福部許可字號的用藥， 以求自保。

中藥 中醫 衛生局

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