屏市大雨樹倒 都患褐根病

上周大雨不斷，屏東市接連有樹木倒伏，經診斷都是褐根病，使得林木基部海綿化失去支撐力。屏東縣府7年前開始，強化校園內樹木健康防治，農業處、工務處也定期巡護列管老樹與行道樹與公園林木，並針對倒伏樹木周邊加強消毒，避免褐根病疫情擴大。

屏東市孫立人行館上周大雨過後，廣場前大榕樹突倒伏，勞動處請樹醫師查看，發現大榕樹染褐根病，染病情況嚴重，無法醫治，榕樹須移除。上周大雨倒伏的樹木，大多是榕樹，民學路上的鳳凰木也染病倒伏。

農業處指出，有林木樹癌之稱的褐根病，透過殘留在土壤的染病病根傳播，造成林木基部海綿化失去支撐力傾倒，造成公共安全風險。

為防治褐根病，縣府近年持續到學校宣導，屏東縣列管老樹有82棵，農業處、工務處也定期巡護列管老樹、行道樹與公園林木，並委託專業學術機構協助檢測樹木健康。

農業處指出，樹木若染褐根病菌，葉片會出現黃化、萎凋、樹冠葉片變稀疏等，或樹皮內面出現不規則黃褐色網紋等。除目視，也可借助狗醫生以嗅覺快篩，篩檢疑似染病樹體，再由研究室採樣本鑑定。

民眾若發現疑似染病林木，可上傳照片通報農委會林業試驗所林木疫情鑑定與資訊中心免費鑑定，或就近找屏東科技大學植物醫學教學醫院協助鑑定。