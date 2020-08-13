攜環保杯垃圾減量 綠島響應飲用水共享遊客破2成
為了減少一次性垃圾減量，綠島從今年4月起推出飲用水共享平台，讓遊客自備取水杯子，成效顯著，遊客前往共享平台取水率至今已有2成。
台東縣政府環保局為了讓綠島落實一次性垃圾減量，同時提供安全飲用水，從4月起推出綠島鄉飲用水共享平台，目前已有43個場所，包含9家公務機關及34家旅宿業參與供水點服務。
供水點之一的東部海岸國家風景區管理處綠島遊客中心表示，目前自備容器（水杯）至遊客中心內裝取飲用水的遊客數至少有2成。
同樣參與提供飲用水的民宿老闆阿禧說，民眾只要自備裝水容器，可至供水點免費獲得飲用水，且近期旅客入住時都有自備環保杯習慣，假日至少都有5組遊客響應飲用水裝水及積點活動。他提醒遊客來綠島玩記得帶著環保杯，一同守護綠島環境。
台東縣環保局表示，成立飲用水共享平台的目的，是為讓民眾在島上可喝到安心好水及減少一次性瓶裝水容器使用，在每個供水點飲水機上方，皆有擺放飲用水共享平台標示牌，及貼有水質檢驗合格認證貼紙。
為更即時提供相關供水點位置及積點活動等資訊，另有「綠島鄉飲用水共享平台」臉書粉專，歡迎電洽服務專線089–237060。
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