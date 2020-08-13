金門養蚵民眾注意！蚵苗數量有限 即起受理訂購登記
金門養蚵的民眾注意囉！金門縣水產試驗所辦理平掛式牡蠣養殖(俗稱：蚵苗)訂購，自即日起至9月30日止受理地區蚵民登記，欲訂購蚵苗串者可電洽或親洽水試所辦理登記，電話為326408，地址為金門縣金城鎮西海路2號。
金門縣水試所表示，110年度蚵苗價格經向台省業者訪價，每串訂價為新台幣32元整，原則上訂購戶自付額為19.5元，縣府補助12.5元(依補助辦法計算上限訂價之40%)。延續近年養殖訂購戶共識，於110年農曆春節後引進，由水試所協助運送至各訂購戶指定的養殖地點。
水試所也說，此次的補助預算金額共新台幣50萬元整(含台金船運費及金門陸運費)。以每串補助12.5元，預計可補助總數約32000串，唯每戶受補助金額不得逾新台幣2萬元。遇總訂購數量超過可補助總數，每訂購戶保障補助100串，超過100串的部分，將依申購數量調整補助比例，或另行辦理公開抽籤，採取措施將另行公告。
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