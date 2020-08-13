金門養蚵民眾注意！蚵苗數量有限 即起受理訂購登記

金門養蚵的民眾注意囉！金門縣水產試驗所辦理平掛式牡蠣養殖(俗稱：蚵苗)訂購，自即日起至9月30日止受理地區蚵民登記，欲訂購蚵苗串者可電洽或親洽水試所辦理登記，電話為326408，地址為金門縣金城鎮西海路2號。

金門縣水試所表示，110年度蚵苗價格經向台省業者訪價，每串訂價為新台幣32元整，原則上訂購戶自付額為19.5元，縣府補助12.5元(依補助辦法計算上限訂價之40%)。延續近年養殖訂購戶共識，於110年農曆春節後引進，由水試所協助運送至各訂購戶指定的養殖地點。