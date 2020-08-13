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守護花東野生動物 4青年進駐救傷中心盡一份力

中央社 / 台東縣13日電
野灣野生動物保育協會附設非營利野生動物醫院15日將開幕，目前共有2名女獸醫吳昀蓉（右2）、江宜倫（右）和2名男照養員（保育員）張碩軒（左2）、廖朝盛（左）任職，4人平均年齡不到30歲。中央社
野灣野生動物保育協會附設非營利野生動物醫院15日將開幕，目前共有2名女獸醫吳昀蓉（右2）、江宜倫（右）和2名男照養員（保育員）張碩軒（左2）、廖朝盛（左）任職，4人平均年齡不到30歲。中央社

一隻被狗咬傷的山羌忍受長途跋涉顛簸之苦，從台東被送到屏東搶救，但因錯過黃金時間只能安樂死。4名青年不忍心，決定到東部首家大型野生動物救傷復健中心服務。

不忍心受傷動物在送醫前，生命的倒數就已歸零。4名平均未滿30歲的青年來到台東，將守護花東無數野生動物。

東部地區首家大型野生動物救傷復健中心－野灣野生動物保育協會附設非營利野生動物醫院，即將在15日開幕，日後花東受傷野生動物，不必再耗時後送至其他鄰近縣市搶救。

醫院內目前有2名女獸醫吳昀蓉、江宜倫和2名男照養員（保育員）張碩軒、廖朝盛。

原來在屏東科技大學動物收容中心服務的江宜倫說，在動物收容中心工作時，經常收到從台東送來的野生動物，因路途遙遠錯過醫療時間，或增加動物痛苦，如果東部也能有一間野生動物救傷中心，對野生動物會更好。

她說，有次台東一隻山羌受傷，因人手不足無法到台東接送，但當忙完後詢問狀況，台東縣政府卻還是沒人能送過來，團隊下班後趕到台東，看到山羌頸部被狗咬傷，趕緊送回屏科大，但已錯過搶救黃金時間，只能給予人道處理，「如果東部能有一間動物搶救醫院，就不用讓受傷動物這麼痛苦」。

剛剛畢業的獸醫吳昀蓉說，自己剛畢業，希望能多學習，幫助更多的動物，因此來台東野生動物醫院。

照養員廖朝盛說，花東地區是野生動物救援的熱點之一，但台灣目前僅有3家專門收治野生動物的醫院，台北市立木柵動物園、南投特生中心野生動物急救站及屏科大保育類野生動物收容中心，各自負責區域不同，但沒有一家靠近花東地區。

野灣創辦人綦孟柔獸醫師表示，花東地區每年平均發生300至350起動物誤傷事件，全因人類活動區域與動物棲地重疊，且東部地區野生動物保護資源較西部不足，易被忽視。野生動物生命非常珍貴，池上野灣救傷中心的啟用，可大幅降低在送醫途中的死亡風險，並提高醫療後存活率。野灣除了有醫療站，更肩負推廣野保教育的責任。

綦孟柔說，野生動物救傷中心即將開張令人欣喜，但野灣是公益組織，目前完全仰賴民眾小額捐款維持營運，雖然醫療器材由其他野保單位捐贈，但協會資源僅能維持到今年10月，亟需各界伸出援手關注，一起協助野灣拯救更多受傷的東部野生動物。

台東 獸醫師

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