馬祖光害相對低 推廣暗空計畫賞流星雨
昨天和今天是英仙座流星雨極大期，馬祖光害相對都市低且視野開闊，易找到適合觀星地點。為推廣馬祖暗空計畫，馬管處邀請民眾賞流星雨，近百人共同體驗馬祖星空美景。
昨晚在南竿刺鳥咖啡店舉辦「馬祖街頭天文活動」，廣邀民眾與遊客體會英仙座流星雨美景，晚間有約百人到場傾聽活動導覽員的天文解說，導覽從星座故事、天文星象、地理概念說起，帶領遊客認識天文與人的關聯。
馬祖許多軍事據點環境隱蔽，受光害影響較低且視野開闊，很適合觀星。昨晚許多遊客、居民直接躺在據點平台上，伴隨馬祖遠方海景的燈火、海聲與碩大閃爍的星星，共同享受馬祖的美麗星空。
承辦活動的海西諮詢有限公司表示，利用自然資源辦理觀賞流星雨活動，主要希望引導民眾認識馬祖星空，從看星星的體驗活動，可讓大眾意識到光害對環境的影響，實際理解減低光害的重要性。
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