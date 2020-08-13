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屏東縣首次產學媒合會 80家廠商探詢合作機會

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府促成在地工商產業與大學產學交流，今在縣府大禮堂辦產學媒合會。記者劉星君／攝影
屏東縣政府促成在地工商產業與大學產學交流，今在縣府大禮堂辦產學媒合會。記者劉星君／攝影

屏東縣政府促成在地工商產業與大學產學交流，今天舉辦屏東縣首次的產學媒合會，邀請縣內4所大學及工研院共17位學者專家發表研發成果，吸引縣內80家廠商探詢合作機會，透過縣府首次建構產官學媒合平台，讓更多企業廠商有效率找到理想的技術與合作對象。

縣長潘孟安說，縣府近年成立單一窗口積極招商，成功媒合縣內4大工業區163公頃閒置土地引進廠商進駐，打破過去業者單打獨鬥，縣府跨出第一步整合搭起產官學媒合平台，感謝學界願意將畢生研究的智慧結晶成果，分享給業界，提升產業食品加工突破及智慧化技術管理等，為屏東創造經濟發展。

潘孟安說，屏東縣除主要食品加工業，鋼鐵業、生技業或其他加工製造業在屏東也有發展潛力，產學媒合會由縣府工商發展投資策進會聯繫，藉由公部門提供平台，夠讓產業與學界交流，進一步促成合作機會。

屏東縣工策會總幹事李清聖說，工策會持續訪視縣內中小企業了解問題與需求，加上縣內各所大學希望藉由合適平台協助企業取得教授們的研發成果，鼓勵新創產業發展，希望為工商產業注入活水。

此次媒合會發表研發成果17位學者專家包括屏東科技大學、屏東大學、美和科大、大仁技大及工研院中分院，研發成果從農產品加工開發、農業廢材利用到機械器材診斷技術、軟體程式等，例如台灣藜創新產品開發、高效率、低成本氬弧銲接技術、機台設備異常診斷技術、山蘇格外品加值技術、咖啡果全材利用等，引起業界合作興趣。

大仁科技大學助理教授李育儒說，學術界經過長期研究 ，將優良技術應用在產業，例如屏東縣廢棄物多，利用蚯蚓生物處理也能產生相關價值。

報名參加媒合會廠商有80多家，多為縣內各產業園區內食品加工業者，業者對將來導入更有效率的生產技術或製造新產品抱持樂觀，也對縣府出面辦媒合會表示肯定。工策會說，為促成縣府、工商產業與學界更深化交流，在媒合會之外，將繼續推動學界與企業的交流互動，打造產官學合作平台。

屏東縣政府促成在地工商產業與大學產學交流，今在縣府大禮堂辦產學媒合會。記者劉星君／攝影
屏東縣政府促成在地工商產業與大學產學交流，今在縣府大禮堂辦產學媒合會。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 潘孟安

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