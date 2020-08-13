木瓜智慧化生產嘉年華 三大農改場成果發表農民有信心
農委會推動智慧農業逐漸展現成果，高雄、臺南、桃園等三個區農業改良場聯手推動智慧農業落地應用，上午在嘉義縣水上鄉合辦「木瓜智慧化生產及產銷班經營輔導跨域成果聯合發表會」，發表最新研發智慧化木瓜肥灌與灑水降溫系統，還有智慧農業系統操作體驗與產銷班經營輔導成果分享，吸引200名農友參加。
園主陳文輝無私地分享使用「智慧灌溉灑水降溫系統」心得，這套設備最大功能「省工」、「經濟」與「智慧」，平時只要配好液肥，灌溉系統便會自動灌溉施肥，還可以隨日照強弱改變灌溉頻率，當日照強木瓜需水多，就會比較常灌溉，相反，陰雨天會減少或停止灌溉，估算至少可省60％用水和30％以上肥料。
當偵測到網室中午高溫低濕（超過38℃相對濕度低於75％）會啟動5分鐘噴水，最好降溫效果可達4-6℃，最重要是田間氣象與灌溉施肥都有紀錄，對於累積經驗擴大經營規模是重要關鍵。
現場有實際操作體驗，桃園場展出智慧農業開發系統應用成果；臺南場展出木瓜防減災技術與產銷班輔導成果；水上鄉果樹產銷班第13班班員與甫獲木瓜履歷達人何秋圓不藏私分享，讓參與農民直呼相當值得，做到「從木瓜栽培到經營大小事一次滿足」。
高雄場長戴順發說，木瓜是高產值果樹，有「現金作物」之稱，為維持穩定豐產與獲利，關鍵做好灌溉與施肥，解決夏季高溫造成無籽小果低產問題，高雄場結合桃園場開發的「智慧農業開發系統」研發木瓜智慧化肥灌及果園灑水降溫系統，讓農民只要在田間設置環境感測器與灌溉控制器，就能實現從手機遠端監控果園，智慧啟動果園灌溉、施肥與灑水降溫的目的。臺南場展現與分享產銷班輔導成果。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言