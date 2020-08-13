木瓜智慧化生產嘉年華 三大農改場成果發表農民有信心

農委會推動智慧農業逐漸展現成果，高雄、臺南、桃園等三個區農業改良場聯手推動智慧農業落地應用，上午在嘉義縣水上鄉合辦「木瓜智慧化生產及產銷班經營輔導跨域成果聯合發表會」，發表最新研發智慧化木瓜肥灌與灑水降溫系統，還有智慧農業系統操作體驗與產銷班經營輔導成果分享，吸引200名農友參加。

園主陳文輝無私地分享使用「智慧灌溉灑水降溫系統」心得，這套設備最大功能「省工」、「經濟」與「智慧」，平時只要配好液肥，灌溉系統便會自動灌溉施肥，還可以隨日照強弱改變灌溉頻率，當日照強木瓜需水多，就會比較常灌溉，相反，陰雨天會減少或停止灌溉，估算至少可省60％用水和30％以上肥料。

當偵測到網室中午高溫低濕（超過38℃相對濕度低於75％）會啟動5分鐘噴水，最好降溫效果可達4-6℃，最重要是田間氣象與灌溉施肥都有紀錄，對於累積經驗擴大經營規模是重要關鍵。

現場有實際操作體驗，桃園場展出智慧農業開發系統應用成果；臺南場展出木瓜防減災技術與產銷班輔導成果；水上鄉果樹產銷班第13班班員與甫獲木瓜履歷達人何秋圓不藏私分享，讓參與農民直呼相當值得，做到「從木瓜栽培到經營大小事一次滿足」。