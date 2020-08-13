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木瓜智慧化生產嘉年華 三大農改場成果發表農民有信心

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
簡易智慧灌溉系統田間操作體驗展示。圖／高雄區農業改良場提供
簡易智慧灌溉系統田間操作體驗展示。圖／高雄區農業改良場提供

農委會推動智慧農業逐漸展現成果，高雄、臺南、桃園等三個區農業改良場聯手推動智慧農業落地應用，上午在嘉義縣水上鄉合辦「木瓜智慧化生產及產銷班經營輔導跨域成果聯合發表會」，發表最新研發智慧化木瓜肥灌與灑水降溫系統，還有智慧農業系統操作體驗與產銷班經營輔導成果分享，吸引200名農友參加。

園主陳文輝無私地分享使用「智慧灌溉灑水降溫系統」心得，這套設備最大功能「省工」、「經濟」與「智慧」，平時只要配好液肥，灌溉系統便會自動灌溉施肥，還可以隨日照強弱改變灌溉頻率，當日照強木瓜需水多，就會比較常灌溉，相反，陰雨天會減少或停止灌溉，估算至少可省60％用水和30％以上肥料。

當偵測到網室中午高溫低濕（超過38℃相對濕度低於75％）會啟動5分鐘噴水，最好降溫效果可達4-6℃，最重要是田間氣象與灌溉施肥都有紀錄，對於累積經驗擴大經營規模是重要關鍵。

現場有實際操作體驗，桃園場展出智慧農業開發系統應用成果；臺南場展出木瓜防減災技術與產銷班輔導成果；水上鄉果樹產銷班第13班班員與甫獲木瓜履歷達人何秋圓不藏私分享，讓參與農民直呼相當值得，做到「從木瓜栽培到經營大小事一次滿足」。

高雄場長戴順發說，木瓜是高產值果樹，有「現金作物」之稱，為維持穩定豐產與獲利，關鍵做好灌溉與施肥，解決夏季高溫造成無籽小果低產問題，高雄場結合桃園場開發的「智慧農業開發系統」研發木瓜智慧化肥灌及果園灑水降溫系統，讓農民只要在田間設置環境感測器與灌溉控制器，就能實現從手機遠端監控果園，智慧啟動果園灌溉、施肥與灑水降溫的目的。臺南場展現與分享產銷班輔導成果。

高雄區農業改良場王仁晃副研究員講解可搭配環境條件自動施肥及灑水降溫的智慧灌溉系統。圖／高雄區農業改良場提供
高雄區農業改良場王仁晃副研究員講解可搭配環境條件自動施肥及灑水降溫的智慧灌溉系統。圖／高雄區農業改良場提供
陳文輝班長介紹智慧生產木瓜果園 。圖／高雄區農業改良場提供
陳文輝班長介紹智慧生產木瓜果園 。圖／高雄區農業改良場提供

臺南 農民 高溫

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