彰化縣為解東螺溪畜牧汙染難題　南下觀摩東港溪模式

台灣藍色東港溪保育協會投入7年時間，由民間、社區、鄉鎮公所攜手，解決東港溪支流民治溪及龍頸溪水質畜牧水質問題。彰化縣政府環保局在經濟部水利署引薦下，觀摩東港溪模式，考察屏東整治經驗。

台灣藍色東港溪保育協會成立20年，透過跨域媒合策略，致力於東港溪水質改善計畫，為減少畜牧廢水研擬3項行動方案，分別為社區聯合巡查隊、畜牧業遊說輔導團、畜牧戶及農戶配對行動，透過監督與宣導，已改善新埤鄉砂崙河、潮州鎮民治溪及竹田鄉龍頸溪水質。

彰化縣環保局期望能改善東螺溪畜牧汙染問題，以東港溪與東螺溪並稱「雙東」，今天到屏東考察。

根據彰化縣環保局統計，彰化縣內有600多戶養豬業者，飼養約75萬頭豬隻，其中有100多戶、近25萬頭集中在東螺溪，溪水面臨畜牧汙染問題。

彰化縣環保局表示，東螺溪畜牧汙染問題與屏東雷同，屏東縣有東港溪整治經驗，希望能參考東港模式，改善彰化畜牧汙染問題。