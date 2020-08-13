金門產遊博覽園區動土 創造在地產業新亮點

金門產遊博覽園區今天動工，縣長楊鎮浯表示，產博園區動工是產業整合的開始，重要的是未來完工後的營運管理；盼建構生活、生產、生態三生一體園區，創造在地產業新亮點。

金門產遊博覽園區案是2017年行政院核定為「離島重大建設投資計畫」後，縣府配合中央前瞻基礎建設政策所提建設案，園區總面積近12公頃，第一階段將於2021年6月底完工，全區預計2022年上半年竣工。

楊鎮浯今天率一級主管到園區建址祈福，並與縣議員和地方特產業者代表動土，共同見證在地產業整合。

楊鎮浯表示，受限於早期時空環境，金門長期以來依賴觀光和金門酒廠，產業結構單薄，面對今年上半年武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，產業立刻遭遇衝擊，希望為金門尋找新的支柱產業，包含大健康產業、跨境電商物流，以及任何有機會適合金門的產業，期盼透過形成產業聚落，厚植金門實力。

產博園區位在金寧鄉桃園路，建設處指出，園區是金門縣第一座完整基盤的產業園區，園區面積共11.92公頃，工程費用約新台幣2.9億元，中央補助1.5億元。

依建設處規劃，園區約5.66公頃作為產業用地，提供金門在地特產業者以立體複合式廠房發展；0.34公頃作為園區服務中心，提供產業界用地諮詢；5.92公頃作為公共設施，包含停車場、污水廠、公園、綠地、水利、電力、電信、道路等設施，其中約3.05公頃，規劃為公園、綠地、廣場兼停車場用地。

此外，園區西南側保留坡度較陡土地作為低碳生態公園預定地，提供民眾賞景休憩、健行。

建設處也表示，將從招商、建廠至營運等階段提供進駐廠商單一窗口服務，以完整的軟硬體服務機能，建構生活、生產、生態三生一體園區，藉由經濟力帶動及創造地方共生、共榮產業生態，打造在地產業新亮點。