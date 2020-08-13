貝魯特港大爆炸 高雄港7只貨櫃硝酸銨已運離
黎巴嫩貝魯特港大爆炸，連帶引起國內重視港區危險物品管理程序，台灣港務公司清查港口貨櫃裝卸場囤放硝酸銨狀況，高雄港第三貨櫃中心曾在8月9日有7只20呎貨櫃，裝載約177噸硝酸銨，已由船舶貨物裝卸承攬公司，通知貨主領走。高雄港務分公司將密切注意危險物品管理。
自貝魯特發生大爆炸，港口危險物品安全問題也讓國內議論紛紛，高雄港務分公司便請港區裝卸公司盤點硝酸銨囤積狀況。不過，承攬裝卸工作的廠商認為，進口硝酸銨對高雄港是很平常的事，貝魯特港是因施工才引發爆炸。
8月9日有7只貨櫃由大陸運抵高雄港，每只貨櫃約裝載25.3公噸硝酸銨，鴻明船舶貨物裝卸公司承攬這批硝酸銨上岸，囤放70號碼頭，10日獲高雄港務分公司通知，貨主已在9日便運走其中1只貨櫃，其餘6只貨櫃也已分別在10日、11日由貨主領走，目前已沒囤放硝酸銨。
高雄港務分公司行政副總經理王派峰表示，在國際海運危險物品準則，第一大類是屬於易爆炸危險物品，硝酸銨是5.1類中編碼「1942」物品，並不是商港規定要立即運出港區的危險物品。
鴻明公司資深協理林高紅表示，硝酸銨從船上卸下後，暫時會存放在港區，大約會依貨主的約定，存放7天左右，場區管控也非常嚴格，一般就禁止人員進入，對工程進行更會嚴加管控，並嚴禁煙火、派人員巡邏儲放危險品的地方，防範危害事故發生。
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