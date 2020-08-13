澎湖白沙議員補選 3人號次抽籤
澎湖縣議會第19屆議員第3選舉區（白沙鄉）缺額補選，三強鼎立，3位參選人今天完成號次抽籤，9月5日舉行投票，選舉人數初估8000多人。
澎湖縣選舉委員會今天舉行澎湖第3選區議員補選號次抽籤，由兼選委會主委的副縣長胡流宗主持，登記參選的3位參選人都親自抽籤，結果是：1號吳龍河、2號陳定國、3號宋昀芝。
澎湖縣議會第3選舉區議員缺額補選，因議員宋國進今年6月20日病故，選區席次超過1/2，剩餘任期超過2年，依法辦理補選。除了吳龍河和曾任鄉長的陳定國2人外，宋國進之女宋昀芝出馬延續家族政治香火，三方在地方紮根多年，基層各具實力。
澎湖選委會表示，白沙選區議員補選選舉人數初估有8000多人，9月5日進行投票，選務投票所工作人員與選舉人，在投票時，都必須配戴口罩。
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