防治外來種互花米草蔓延 金門縣府10年來剷除111公頃

外來植物互花米草嚴重破壞金門的生物棲息環境，現已成為金門海邊地帶強勢的外來入侵種，縣府建設處近年來積極爭取農委會經費補助，在10年間，計移除互花米草達111公頃，為避免互花米草持續蔓延，本年度預計以機械進行大面積之移除，再配合人力拔除或割除，移除區域預定為浯江溪口、洋山灣等互花米草大面積且密集之生長區。

縣府建設處長文水成表示，互花米草又稱為大米草，是多年生草本植物，植株具有耐鹽耐淹特性，種子可隨風浪及海流傳播，根系可以分布於60公分深的泥灘中，自從中國大陸從美洲引進互花米草至長江口後，短短十數年間已成為中國東南沿海最強勢的入侵植物。

文水成提及，金門因鄰近中國大陸，其根系及種子隨著潮汐漂流入本縣近海，不但破壞生物棲息環境、更影響近海海水交換能力，導致海水水質下降。近年來積極爭取農委會經費補助，並委託社團法人荒野保護協會協助在浯江溪口、洋山灣、官澳海堤以及中蘭等處，實施互花米草生長趨勢調查與移除實驗，民國97年至108年間，統計移除互花米草之面積已達111公頃。

據了解，金門地區四面環海且鄰近中國大陸，互花米草仍可藉由潮水入侵已移除區域而再度萌發。為避免互花米草持續蔓延，縣府109年度預計以機械進行大面積之移除，再配合人力拔除或割除，移除區域預定為浯江溪口、洋山灣等互花米草大面積且密集之生長區。