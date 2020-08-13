快訊

評／「有毒」的毒品查緝：無視程序違法「上訴到底」的檢察官

教你3招避免買到假口罩 認明「通關密碼」確保MIT

防治外來種互花米草蔓延 金門縣府10年來剷除111公頃

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
為避免互花米草持續蔓延，縣府今年度預計以機械進行大面積之移除，再配合人力拔除或割除。圖／金門縣府提供
為避免互花米草持續蔓延，縣府今年度預計以機械進行大面積之移除，再配合人力拔除或割除。圖／金門縣府提供

外來植物互花米草嚴重破壞金門的生物棲息環境，現已成為金門海邊地帶強勢的外來入侵種，縣府建設處近年來積極爭取農委會經費補助，在10年間，計移除互花米草達111公頃，為避免互花米草持續蔓延，本年度預計以機械進行大面積之移除，再配合人力拔除或割除，移除區域預定為浯江溪口、洋山灣等互花米草大面積且密集之生長區。

縣府建設處長文水成表示，互花米草又稱為大米草，是多年生草本植物，植株具有耐鹽耐淹特性，種子可隨風浪及海流傳播，根系可以分布於60公分深的泥灘中，自從中國大陸從美洲引進互花米草至長江口後，短短十數年間已成為中國東南沿海最強勢的入侵植物。

文水成提及，金門因鄰近中國大陸，其根系及種子隨著潮汐漂流入本縣近海，不但破壞生物棲息環境、更影響近海海水交換能力，導致海水水質下降。近年來積極爭取農委會經費補助，並委託社團法人荒野保護協會協助在浯江溪口、洋山灣、官澳海堤以及中蘭等處，實施互花米草生長趨勢調查與移除實驗，民國97年至108年間，統計移除互花米草之面積已達111公頃。

據了解，金門地區四面環海且鄰近中國大陸，互花米草仍可藉由潮水入侵已移除區域而再度萌發。為避免互花米草持續蔓延，縣府109年度預計以機械進行大面積之移除，再配合人力拔除或割除，移除區域預定為浯江溪口、洋山灣等互花米草大面積且密集之生長區。

縣府說，機具的移除方式雖對於潮間帶短期造成一定衝擊，但經歷年觀察，約一年的時間即可恢復成豐富的生態相；另考量機械移除造成底土及微區域環境的改變，縣府籲請前往預訂移除區域採蚵或捕捉漁獲民眾注意安全。另外，縣府近期也接獲熱心民眾提醒，部分先前未調查區域有互花米草發生之情事，民眾若有發現可通報金門縣政府建設處082-321254以利安排移除作業，減少外來種對金門濱海棲地的危害。

防治互花米草蔓延，縣府建設處近年來積極爭取農委會經費補助，以機械進行大面積的移除。圖／金門縣府提供
防治互花米草蔓延，縣府建設處近年來積極爭取農委會經費補助，以機械進行大面積的移除。圖／金門縣府提供

金門

延伸閱讀

金門產博園區動工 盼建構三生一體園區成產業新亮點

金門菸酒紓困 立委找財部研商解套

漢光演習機密寄對岸 中校情報官被捕

涉拍演習作戰計畫寄大陸 陸軍中校關押金門候審

相關新聞

硝酸銨貨櫃要求盡速運離 台中港還有20個貨櫃硝酸銨！

黎巴嫩貝魯特港口日前大爆炸意外，查出是硝酸銨引起，台中港務分公司今天早上表示，台中港原有二只貨櫃的硝酸銨，昨晚已連夜運離...

上萬家燕夜棲恆春鎮 上演「下糞雨」、「五線譜」奇觀

每年夏季是家燕遷徙季節，屏東恆春半島是台灣最南端的休息站，8月進入過境高峰期，每天都有上萬隻家燕夜棲，不同於其他候鳥夜棲...

貝魯特港大爆炸 高雄港7只貨櫃硝酸銨已運離

黎巴嫩貝魯特港大爆炸，連帶引起國內重視港區危險物品管理程序，台灣港務公司清查港口貨櫃裝卸場囤放硝酸銨狀況，高雄港第三貨櫃...

紙餐具循環友善店家 環保局提醒民眾「清、分、疊」

提升紙餐具回收率，屏東縣政府環保局配合環保署推動「紙餐具循環友善店家補助計畫」，協助自助餐及便當店業者購置「紙餐具回收設...

防治外來種互花米草蔓延 金門縣府10年來剷除111公頃

外來植物互花米草嚴重破壞金門的生物棲息環境，現已成為金門海邊地帶強勢的外來入侵種，縣府建設處近年來積極爭取農委會經費補助...

金門產博園區動工 盼建構三生一體園區成產業新亮點

坐落在金門縣環保局對面的「金門產遊博覽園區」今天上午舉行動土典禮，未來進駐的廠商，將以伴手禮、特產和加工食品業為主的地區...

T字路口行人與待轉區機車綠燈先行 肇事降20%

為改善T字路口轉向車流與行人、待轉區機車交織搶道造成的亂象與事故問題，高雄市交通局目前完成調整222處T字路口待轉區機車...

貝魯特港口大爆炸的硝酸銨 台中港二只貨櫃連夜運走

黎巴嫩具魯特港口日前大爆炸意外，查出是硝酸銨引起，台中港務分公司今天表示，台中港原有二只貨櫃的硝酸銨，昨晚已連夜運離台中...

墾丁大街未戴口罩遊客趴趴走 縣府要求第一線商家戴上

國外新冠疫情嚴峻國人無法出國旅遊，暑假展開加上振興三倍券、國旅補助等振興旅遊專案，屏東墾丁地區湧入大批遊客，由於國際疫情...

金門菸酒紓困 立委找財部研商解套

金門縣1萬5千多張菸酒牌多屬委託經營，不符合財政部「專營菸酒批發及零售業紓困辦法」申請資格，業者申請恐白忙一場。立委陳玉...

高雄植物醫師 為農產安全把關

農作物染病是農家頭痛的問題，高雄旗美地區自從來了個頭嬌小，活力十足的「植物醫生」高佩琳後，農友的疑難雜症迎刃而解，高佩琳...

德國紅點設計 屏東奪2獎

2020德國紅點設計大獎得獎作品名單揭曉，屏東演武場的Logo、去年台灣設計展讓人印象深刻「屏東超級縣政海報」，分別拿下...

熱門新聞

黎巴嫩爆炸化肥原料「硝酸銨」 台灣三大港區也有

正妹醫師返鄉服務 男友醫生愛相隨調台東

員林風尚人文餐廳悄熄燈 石井屋逆勢操作登場

卑南女醫師首看診民眾嗨翻 感召男友「一人報到兩人服務」

硝酸銨貨櫃要求盡速運離 台中港還有20個貨櫃硝酸銨！

台中大里復水「跳票」！停水超過24小時 水公司漏夜測漏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。