紙餐具循環友善店家 環保局提醒民眾「清、分、疊」

提升紙餐具回收率，屏東縣政府環保局配合環保署推動「紙餐具循環友善店家補助計畫」，協助自助餐及便當店業者購置「紙餐具回收設施」及「紅外線語音撥放設備」，也提醒民眾正確的紙餐具「清、分、疊」3步驟，全縣有415家自助餐與便當店，目前設置資源回收店家有40家。

屏東縣環保局指出，便當店與自助餐店一直是外食族最常消費餐飲店家，民眾在店內點餐、食用完畢後，紙餐具常殘留油汙或菜渣，若店家沒有設置回收設施，民眾易將廢紙餐具併同垃圾丟到垃圾桶，增加垃圾量，也增加焚化爐的負荷。

環保署今年度推動「紙餐具循環友善店家補助計畫」，針對「有固定店面」、「提供座位及一次用紙餐具供顧客使用」之「自助餐店或便當店」，每家店可申請補助6500元設置紙餐具回收設施及語音撥放提醒設備，環保局也請符合以上條件業者踴躍申請，目前僅25家申請。

環保局指出，今年度4到6月完成清查全縣415家自助餐及便當店，符合紙容器回收設施補助條件之店家共有213家，目前已設置資源回收的店家有40家。其他除已停、歇業及無提供內用的店家外，有101家使用可清洗後重複使用的環保餐具，未來可不納入應設置紙餐具回收設施的列管對象。

環保局表示，紙餐具、紙容器塗有塑膠淋膜，回收再利用的處理方式和一般紙類不同，回收時要和一般紙類分開，才能提升回收成效。

環保局也呼籲民眾不要將廢紙餐具混入一般垃圾丟棄，不論是在餐飲店內或家中食用完畢後，都要將紙餐具妥善「清理、分類、堆疊」，再交給回收業者或清潔隊回收。

環保署目前已著手研擬便當、自助餐店設置回收分類設施的規範，未來將有強制規定及罰則，自助餐及便當店業者若符合紙餐具循環友善店家補助條件，可利用本年度的補助計畫，提早因應，也為垃圾減量、資源循環利用盡一份心力。