快訊

評／「有毒」的毒品查緝：無視程序違法「上訴到底」的檢察官

教你3招避免買到假口罩 認明「通關密碼」確保MIT

紙餐具循環友善店家 環保局提醒民眾「清、分、疊」

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣政府環保局配合環保署推動「紙餐具循環友善店家補助計畫」，也提醒民眾正確的紙餐具「清、分、疊」3步驟，分類垃圾。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣政府環保局配合環保署推動「紙餐具循環友善店家補助計畫」，也提醒民眾正確的紙餐具「清、分、疊」3步驟，分類垃圾。圖／屏東縣府環保局提供

提升紙餐具回收率，屏東縣政府環保局配合環保署推動「紙餐具循環友善店家補助計畫」，協助自助餐及便當店業者購置「紙餐具回收設施」及「紅外線語音撥放設備」，也提醒民眾正確的紙餐具「清、分、疊」3步驟，全縣有415家自助餐與便當店，目前設置資源回收店家有40家。

屏東縣環保局指出，便當店與自助餐店一直是外食族最常消費餐飲店家，民眾在店內點餐、食用完畢後，紙餐具常殘留油汙或菜渣，若店家沒有設置回收設施，民眾易將廢紙餐具併同垃圾丟到垃圾桶，增加垃圾量，也增加焚化爐的負荷。

環保署今年度推動「紙餐具循環友善店家補助計畫」，針對「有固定店面」、「提供座位及一次用紙餐具供顧客使用」之「自助餐店或便當店」，每家店可申請補助6500元設置紙餐具回收設施及語音撥放提醒設備，環保局也請符合以上條件業者踴躍申請，目前僅25家申請。

環保局指出，今年度4到6月完成清查全縣415家自助餐及便當店，符合紙容器回收設施補助條件之店家共有213家，目前已設置資源回收的店家有40家。其他除已停、歇業及無提供內用的店家外，有101家使用可清洗後重複使用的環保餐具，未來可不納入應設置紙餐具回收設施的列管對象。

環保局表示，紙餐具、紙容器塗有塑膠淋膜，回收再利用的處理方式和一般紙類不同，回收時要和一般紙類分開，才能提升回收成效。

環保局也呼籲民眾不要將廢紙餐具混入一般垃圾丟棄，不論是在餐飲店內或家中食用完畢後，都要將紙餐具妥善「清理、分類、堆疊」，再交給回收業者或清潔隊回收。

環保署目前已著手研擬便當、自助餐店設置回收分類設施的規範，未來將有強制規定及罰則，自助餐及便當店業者若符合紙餐具循環友善店家補助條件，可利用本年度的補助計畫，提早因應，也為垃圾減量、資源循環利用盡一份心力。

屏東市素食自助餐楊姓業者說，有些民眾還是會亂丟，將菜渣跟可以分類和不可以分類都全部丟在一起，每天結束營業後，員工都要再次分類，也呼籲消費者希望能妥善分類，隨手做環保。

屏東縣政府環保局配合環保署推動「紙餐具循環友善店家補助計畫」，也提醒民眾正確的紙餐具「清、分、疊」3步驟，清理廚餘。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣政府環保局配合環保署推動「紙餐具循環友善店家補助計畫」，也提醒民眾正確的紙餐具「清、分、疊」3步驟，清理廚餘。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣政府環保局配合環保署推動「紙餐具循環友善店家補助計畫」，也提醒民眾正確的紙餐具「清、分、疊」3步驟，堆疊餐具。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣政府環保局配合環保署推動「紙餐具循環友善店家補助計畫」，也提醒民眾正確的紙餐具「清、分、疊」3步驟，堆疊餐具。圖／屏東縣府環保局提供

餐具 便當 屏東縣政府

延伸閱讀

環保署將修法推噪音照相科技執法 桃園環保局樂見其成

打擊異臭味 屏東將成立的異味官能測定實驗室

噪音車最重罰3600 彰化縣139線等3條路段大執法

回應環團訴求 高市環保局允續汰煤減碳

相關新聞

硝酸銨貨櫃要求盡速運離 台中港還有20個貨櫃硝酸銨！

黎巴嫩貝魯特港口日前大爆炸意外，查出是硝酸銨引起，台中港務分公司今天早上表示，台中港原有二只貨櫃的硝酸銨，昨晚已連夜運離...

上萬家燕夜棲恆春鎮 上演「下糞雨」、「五線譜」奇觀

每年夏季是家燕遷徙季節，屏東恆春半島是台灣最南端的休息站，8月進入過境高峰期，每天都有上萬隻家燕夜棲，不同於其他候鳥夜棲...

貝魯特港大爆炸 高雄港7只貨櫃硝酸銨已運離

黎巴嫩貝魯特港大爆炸，連帶引起國內重視港區危險物品管理程序，台灣港務公司清查港口貨櫃裝卸場囤放硝酸銨狀況，高雄港第三貨櫃...

紙餐具循環友善店家 環保局提醒民眾「清、分、疊」

提升紙餐具回收率，屏東縣政府環保局配合環保署推動「紙餐具循環友善店家補助計畫」，協助自助餐及便當店業者購置「紙餐具回收設...

防治外來種互花米草蔓延 金門縣府10年來剷除111公頃

外來植物互花米草嚴重破壞金門的生物棲息環境，現已成為金門海邊地帶強勢的外來入侵種，縣府建設處近年來積極爭取農委會經費補助...

金門產博園區動工 盼建構三生一體園區成產業新亮點

坐落在金門縣環保局對面的「金門產遊博覽園區」今天上午舉行動土典禮，未來進駐的廠商，將以伴手禮、特產和加工食品業為主的地區...

T字路口行人與待轉區機車綠燈先行 肇事降20%

為改善T字路口轉向車流與行人、待轉區機車交織搶道造成的亂象與事故問題，高雄市交通局目前完成調整222處T字路口待轉區機車...

貝魯特港口大爆炸的硝酸銨 台中港二只貨櫃連夜運走

黎巴嫩具魯特港口日前大爆炸意外，查出是硝酸銨引起，台中港務分公司今天表示，台中港原有二只貨櫃的硝酸銨，昨晚已連夜運離台中...

墾丁大街未戴口罩遊客趴趴走 縣府要求第一線商家戴上

國外新冠疫情嚴峻國人無法出國旅遊，暑假展開加上振興三倍券、國旅補助等振興旅遊專案，屏東墾丁地區湧入大批遊客，由於國際疫情...

金門菸酒紓困 立委找財部研商解套

金門縣1萬5千多張菸酒牌多屬委託經營，不符合財政部「專營菸酒批發及零售業紓困辦法」申請資格，業者申請恐白忙一場。立委陳玉...

高雄植物醫師 為農產安全把關

農作物染病是農家頭痛的問題，高雄旗美地區自從來了個頭嬌小，活力十足的「植物醫生」高佩琳後，農友的疑難雜症迎刃而解，高佩琳...

德國紅點設計 屏東奪2獎

2020德國紅點設計大獎得獎作品名單揭曉，屏東演武場的Logo、去年台灣設計展讓人印象深刻「屏東超級縣政海報」，分別拿下...

熱門新聞

黎巴嫩爆炸化肥原料「硝酸銨」 台灣三大港區也有

正妹醫師返鄉服務 男友醫生愛相隨調台東

員林風尚人文餐廳悄熄燈 石井屋逆勢操作登場

卑南女醫師首看診民眾嗨翻 感召男友「一人報到兩人服務」

硝酸銨貨櫃要求盡速運離 台中港還有20個貨櫃硝酸銨！

台中大里復水「跳票」！停水超過24小時 水公司漏夜測漏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。