快訊

釣魚台111天的中國艦隊：日本如何面對「尖閣問題」？

政院拍板！18歲「完全成年」 可自辦手機、租屋、結婚

金門產博園區動工 盼建構三生一體園區成產業新亮點

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金門產遊博覽園區」今天上午舉行動土典禮，金門各界長官與產業界代表都到場見證，也期盼完工後，能創造在地產業新亮點。記者蔡家蓁／攝影
「金門產遊博覽園區」今天上午舉行動土典禮，金門各界長官與產業界代表都到場見證，也期盼完工後，能創造在地產業新亮點。記者蔡家蓁／攝影

坐落在金門縣環保局對面的「金門產遊博覽園區」今天上午舉行動土典禮，未來進駐的廠商，將以伴手禮、特產和加工食品業為主的地區企業，園區租金將搭配優惠方案及獎勵措施，吸引產業進駐，第1期預計將於明年6月完工，第2期為後年上半年完工，將有助於金門企業體質的健康化，擴大拓展市場的競爭力。

產遊博覽園區為金門縣第一座完整基盤的產業園區，園區面積共11.92公頃，工程費用約2億9,305萬元，107年3月31日中央核定補助1億5,198萬元，園區劃設約5.66公頃作為產業用地，提供金門在地特產業者以立體複合式廠房發展(建蔽率60%，容積率300%)，園區約0.34公頃，作為園區服務中心，以提供產業界用地諮詢；8.97公頃作為公共設施，包含停車場、污水廠、公園用地；另保留園區西南側，坡度較陡土地約2.14公頃，作為低碳生態公園預定地。

包括金門縣長楊鎮浯、議員蔡水游、歐陽儀雄、李應文、金門縣工業會理事長陳緣姿、縣商業會副理事長陳松泉、各鄉鎮長等人，今天都到場參與動土儀式並見證。

楊鎮浯表示，金門產遊博覽園區案經106年行政院核定為「離島重大建設投資計畫」後，縣府配合中央前瞻基礎建設政策，考量用地未來發展，於106年11月提出「金門縣產遊博覽園區計畫」據以申請前瞻計畫補助款，園區第一階段將於明年6月底完工，全區預計111年上半年竣工，希望在健全的環境下，促進金門地方特色產業升級，提升產業價值，深化遊客對金門特色產業與的認識，促進觀光旅遊與地方產業蓬勃發展。

建設處表示，為確保園區開發過程及完工使用會影響環島南路三段路邊已完工之景觀，特於該路段範圍土地退縮10公尺，並規劃與既有道路景觀結合，成複合式植栽綠籬，強化環境保護與景觀綠地之綜效。縣府也將提供從招商、建廠至營運等階段提供進駐廠商單一窗口服務，以完整的軟、硬體服務機能，建構生活、生產、生態三生一體園區，藉由經濟力帶動與創造地方共生共榮產業生態，創造在地產業新亮點。

「金門產遊博覽園區」今天舉行動土典禮，由金門縣長楊鎮浯（右一）、議員蔡水游、歐陽儀雄等人共同主持動土儀式。記者蔡家蓁／攝影
「金門產遊博覽園區」今天舉行動土典禮，由金門縣長楊鎮浯（右一）、議員蔡水游、歐陽儀雄等人共同主持動土儀式。記者蔡家蓁／攝影
「金門產遊博覽園區」今天上午舉行動土典禮，金門縣長楊鎮浯帶領貴賓一起上香祈福工程順利。記者蔡家蓁／攝影
「金門產遊博覽園區」今天上午舉行動土典禮，金門縣長楊鎮浯帶領貴賓一起上香祈福工程順利。記者蔡家蓁／攝影

金門 楊鎮浯 行政院

延伸閱讀

憂颱風直撲金門釀重大損害 楊鎮浯：高標準應變

米拉克颱風直撲金門 旅客忙候補下午班機全客滿

米克拉颱風來襲 金門晚間7點宣布是否停班停課

改善醫療 楊鎮浯拜會陳時中談金門設腫瘤醫療中心

相關新聞

硝酸銨貨櫃要求盡速運離 台中港還有20個貨櫃硝酸銨！

黎巴嫩貝魯特港口日前大爆炸意外，查出是硝酸銨引起，台中港務分公司今天早上表示，台中港原有二只貨櫃的硝酸銨，昨晚已連夜運離...

貝魯特港口大爆炸的硝酸銨 台中港二只貨櫃連夜運走

黎巴嫩具魯特港口日前大爆炸意外，查出是硝酸銨引起，台中港務分公司今天表示，台中港原有二只貨櫃的硝酸銨，昨晚已連夜運離台中...

上萬家燕夜棲恆春鎮 上演「下糞雨」、「五線譜」奇觀

每年夏季是家燕遷徙季節，屏東恆春半島是台灣最南端的休息站，8月進入過境高峰期，每天都有上萬隻家燕夜棲，不同於其他候鳥夜棲...

金門產博園區動工 盼建構三生一體園區成產業新亮點

坐落在金門縣環保局對面的「金門產遊博覽園區」今天上午舉行動土典禮，未來進駐的廠商，將以伴手禮、特產和加工食品業為主的地區...

T字路口行人與待轉區機車綠燈先行 肇事降20%

為改善T字路口轉向車流與行人、待轉區機車交織搶道造成的亂象與事故問題，高雄市交通局目前完成調整222處T字路口待轉區機車...

墾丁大街未戴口罩遊客趴趴走 縣府要求第一線商家戴上

國外新冠疫情嚴峻國人無法出國旅遊，暑假展開加上振興三倍券、國旅補助等振興旅遊專案，屏東墾丁地區湧入大批遊客，由於國際疫情...

金門菸酒紓困 立委找財部研商解套

金門縣1萬5千多張菸酒牌多屬委託經營，不符合財政部「專營菸酒批發及零售業紓困辦法」申請資格，業者申請恐白忙一場。立委陳玉...

高雄植物醫師 為農產安全把關

農作物染病是農家頭痛的問題，高雄旗美地區自從來了個頭嬌小，活力十足的「植物醫生」高佩琳後，農友的疑難雜症迎刃而解，高佩琳...

德國紅點設計 屏東奪2獎

2020德國紅點設計大獎得獎作品名單揭曉，屏東演武場的Logo、去年台灣設計展讓人印象深刻「屏東超級縣政海報」，分別拿下...

惠民醫院海砂崩落 盼募5.5億重建

澎湖最大的長照機構惠民醫院可收治90床，但惠民醫院為海砂屋，若不趕緊重建，當地長者將陷入海砂屋危機，且6年後澎湖預計有近...

身障團體推禮盒 讓愛自中秋來

高雄巿政府昨舉行「愛在中秋遇見你」身障團體秋節禮品推廣，促銷高雄23家身障團體及庇護工場所推出110項秋節禮盒，代理市長...

防曬乳害珊瑚白化 墾丁潛店祭禁令

夏日水上活動防曬乳成必備品，因海水高溫，珊瑚陷入白化，海底世界從繽紛變慘白，以墾丁為據點的台灣潛水公司主動在官網公告「不...

熱門新聞

黎巴嫩爆炸化肥原料「硝酸銨」 台灣三大港區也有

正妹醫師返鄉服務 男友醫生愛相隨調台東

員林風尚人文餐廳悄熄燈 石井屋逆勢操作登場

注意！台南一口氣新增8支測速桿估9月啟用 全市達百支

卑南女醫師首看診民眾嗨翻 感召男友「一人報到兩人服務」

台中大里復水「跳票」！停水超過24小時 水公司漏夜測漏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。