金門產博園區動工 盼建構三生一體園區成產業新亮點
坐落在金門縣環保局對面的「金門產遊博覽園區」今天上午舉行動土典禮，未來進駐的廠商，將以伴手禮、特產和加工食品業為主的地區企業，園區租金將搭配優惠方案及獎勵措施，吸引產業進駐，第1期預計將於明年6月完工，第2期為後年上半年完工，將有助於金門企業體質的健康化，擴大拓展市場的競爭力。
產遊博覽園區為金門縣第一座完整基盤的產業園區，園區面積共11.92公頃，工程費用約2億9,305萬元，107年3月31日中央核定補助1億5,198萬元，園區劃設約5.66公頃作為產業用地，提供金門在地特產業者以立體複合式廠房發展(建蔽率60%，容積率300%)，園區約0.34公頃，作為園區服務中心，以提供產業界用地諮詢；8.97公頃作為公共設施，包含停車場、污水廠、公園用地；另保留園區西南側，坡度較陡土地約2.14公頃，作為低碳生態公園預定地。
包括金門縣長楊鎮浯、議員蔡水游、歐陽儀雄、李應文、金門縣工業會理事長陳緣姿、縣商業會副理事長陳松泉、各鄉鎮長等人，今天都到場參與動土儀式並見證。
楊鎮浯表示，金門產遊博覽園區案經106年行政院核定為「離島重大建設投資計畫」後，縣府配合中央前瞻基礎建設政策，考量用地未來發展，於106年11月提出「金門縣產遊博覽園區計畫」據以申請前瞻計畫補助款，園區第一階段將於明年6月底完工，全區預計111年上半年竣工，希望在健全的環境下，促進金門地方特色產業升級，提升產業價值，深化遊客對金門特色產業與的認識，促進觀光旅遊與地方產業蓬勃發展。
建設處表示，為確保園區開發過程及完工使用會影響環島南路三段路邊已完工之景觀，特於該路段範圍土地退縮10公尺，並規劃與既有道路景觀結合，成複合式植栽綠籬，強化環境保護與景觀綠地之綜效。縣府也將提供從招商、建廠至營運等階段提供進駐廠商單一窗口服務，以完整的軟、硬體服務機能，建構生活、生產、生態三生一體園區，藉由經濟力帶動與創造地方共生共榮產業生態，創造在地產業新亮點。
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