金門產博園區動工 盼建構三生一體園區成產業新亮點

坐落在金門縣環保局對面的「金門產遊博覽園區」今天上午舉行動土典禮，未來進駐的廠商，將以伴手禮、特產和加工食品業為主的地區企業，園區租金將搭配優惠方案及獎勵措施，吸引產業進駐，第1期預計將於明年6月完工，第2期為後年上半年完工，將有助於金門企業體質的健康化，擴大拓展市場的競爭力。

產遊博覽園區為金門縣第一座完整基盤的產業園區，園區面積共11.92公頃，工程費用約2億9,305萬元，107年3月31日中央核定補助1億5,198萬元，園區劃設約5.66公頃作為產業用地，提供金門在地特產業者以立體複合式廠房發展(建蔽率60%，容積率300%)，園區約0.34公頃，作為園區服務中心，以提供產業界用地諮詢；8.97公頃作為公共設施，包含停車場、污水廠、公園用地；另保留園區西南側，坡度較陡土地約2.14公頃，作為低碳生態公園預定地。

包括金門縣長楊鎮浯、議員蔡水游、歐陽儀雄、李應文、金門縣工業會理事長陳緣姿、縣商業會副理事長陳松泉、各鄉鎮長等人，今天都到場參與動土儀式並見證。

楊鎮浯表示，金門產遊博覽園區案經106年行政院核定為「離島重大建設投資計畫」後，縣府配合中央前瞻基礎建設政策，考量用地未來發展，於106年11月提出「金門縣產遊博覽園區計畫」據以申請前瞻計畫補助款，園區第一階段將於明年6月底完工，全區預計111年上半年竣工，希望在健全的環境下，促進金門地方特色產業升級，提升產業價值，深化遊客對金門特色產業與的認識，促進觀光旅遊與地方產業蓬勃發展。