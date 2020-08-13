燕鷗數影響客群 賞鷗船轉型多元遊程體驗生態

馬祖每年夏天吸引燕鷗前來繁殖，但今年繁殖數量減少到300隻左右，賞鳥客少了看頭，地方賞鷗生態船轉型，打造賞鷗、賞鹿、從海上看地質景觀的遊程，讓遊客多元理解馬祖生態。

馬祖共有8座島嶼被劃為馬祖列島燕鷗保護區，具有豐富鳥類生態資源，其中瀕臨絕種的神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗，在民國89年從馬祖再度被發現後，已陸續發現達20幾隻。

馬祖每年都有數千隻燕鷗來繁殖，但今年許多燕鷗因不明原因，燕鷗蛋未孵化成功，使馬祖燕鷗數量較往年少，政府盼投入資源守住生態，也協力業者轉型觀光船遊程，讓遊客多方體驗馬祖生態環境。

對於燕鷗繁殖減少數量，馬祖燕鷗從往年的2000隻，今年剩下約300隻。在地經營業者王元嵩表示，專業賞鳥客因得知消息，今年缺乏往年賞鳥客群，但有許多遊客體驗多元的海上遊程。

連江縣交通旅遊局表示，7月16日開航的賞鷗船，開航至今遊客約120人，但賞鷗、賞鹿、海上看馬祖地質的結合體驗遊程已有700多人參與，為了推廣旅遊到10月，鼓勵業者發展多元出海遊程，讓遊客可欣賞馬祖奇岩異石的美景，並深入導覽解說海洋與燕鷗生態。

燕鷗繁殖數量減少顯現維護生態、環境的重要性。連江縣交通旅遊局表示，馬祖歷年配合燕鷗繁殖開放遊程，希望實際體驗能讓遊客在享受馬祖獨特美景，更推廣生態保育的重要性。

地方旅遊業者王元嵩表示，為了推廣馬祖生態，旅遊船有專業講師說明燕鷗生態，沿途可馬祖海岸獨特的地質景觀，希望能融合群鷗翱翔、馬祖海蝕地景與戰地據點，轉型為生態、地形景觀的多元遊程。