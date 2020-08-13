硝酸銨貨櫃要求盡速運離 台中港還有20個貨櫃硝酸銨！

黎巴嫩貝魯特港口日前大爆炸意外，查出是硝酸銨引起，台中港務分公司今天早上表示，台中港原有二只貨櫃的硝酸銨，昨晚已連夜運離台中港，但到今天中午再清查發現，台中港竟有一個貨櫃場，還有20個貨櫃的硝酸銨，港務公司表示，其中9個貨櫃今天下午5點前會運離港口，另11個暫留港口，要求貨櫃主加強安全管理，港務公司和航港局人員已進場查核。

台中港務分公司表示，硝酸銨從國外進口用途，主要用於農業上的肥料生產及工業用原料之一，不論是農業肥料、採礦或是拆除建築物時都能使用，硝酸銨停留港口時間未限制，台中港停留都約5天，貝魯特港爆炸案後，台中港務分公司要求貨主，需盡速運離台中港，目前台中港還有20個硝酸銨貨櫃，其中9個，今天下午會以貨櫃車運離。

而高度危險性之危險物品為國際海運危險品準則所稱之第1類爆炸物，第 1.4S 類除外、第 5.2類有機過氧化物A型、B型，聯合國編號：UN3101、UN3102、UN3111、UN3112、第6.2類含有病原菌的感染性物質，聯合國編號：UN2814、UN2900等，需於卸船後24小時內運離港區。

硝酸銨在國際海運危險品準則為第5.1類，非屬商港法所列需24小時運離港區之「高度危險品」，港務公司表示，基於維護港區安全，平日除已依商港法第25條、商港港務管理規則第29-1、33條等規定，加強落實危險品申報、裝卸、儲轉管理外，於各貨櫃集散站針對危險物品有劃設暫存特定區域，規劃適當隔離措施、消防及防救災設備，並要求貨主或授權代理人指派人員現場警戒，相關人員應配有防護設備及攜帶緊急連絡通訊設備，做好周全管理措施。

港務公司表示，現行規定，硝酸銨需在特定區域存放，需有安全距離和隔離，現場要有專人維護，且有救災能力，並有緊急通報聯絡方式，台中港務分公司今天再度檢查貨櫃場，未發現缺失。