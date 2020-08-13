燕鷗繁殖數減 馬祖盼投入資源保育

馬祖每年都有數千隻燕鷗來繁殖，但今年許多燕鷗蛋未孵化成功，使馬祖燕鷗數量減少，馬祖從民國89年重新發現神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗，政府盼投入資源守住生態。

馬祖每年依據保育規範，往年7月1日可進行賞鷗遊程，今年為配合燕鷗繁殖，甚至延後至7月16日開航，但28天可繁殖孵育成功的燕鷗群，部分還未孵育完成便棄巢，產發處表示僅差一週孵化成功，對此表示痛心。

連江縣產業發展處表示，今年台大研究團隊、台北鳥會找不到燕鷗棄巢確切原因，如猛禽干擾、採蚵人士登島、抽砂船聲、氣候變遷，也可能因繁殖地鐵尖島地勢陡峭，鳥蛋因強風吹襲易四散，都可能使燕鷗提前棄巢。

馬祖是神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗的重要棲地，目前世界數量約在百隻左右，僅在馬祖、朝鮮半島、浙江與澎湖有過繁殖紀錄，每年5月至8月間是繁殖季，一巢僅產1顆蛋，公母鳥每日換班輪流孵蛋，黑嘴端鳳頭燕鷗曾被視為是絕種的鳥類，因此保育更為重要。

民國100年起，台灣大學森林暨環境資源學系與台北市野鳥學會利用放置假鳥、假蛋、播放鳥音等技術吸引黑嘴端鳳頭燕鷗繁殖，並供評斷棲地品質。

但產發處長王建華表示，近年中國大陸浙江省也用招引技術吸引繁殖，馬祖的假鳥量與中國相差10倍，這對曾是發現地的馬祖，未來在鳥類觀察的研究上，將有資源差距的隱憂，希望未來馬祖擁有更多資源，協力保育世界僅約百隻的神話之鳥。