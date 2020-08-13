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T字路口行人與待轉區機車綠燈先行 肇事降20%

聯合報 / 記者楊濡嘉王慧瑛／高雄即時報導
高雄市交通局目前完成調整222處T字路口待轉區機車及行人時相早開設計，比較調整前後每月平均肇事件數，降低幅度約20%。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局目前完成調整222處T字路口待轉區機車及行人時相早開設計，比較調整前後每月平均肇事件數，降低幅度約20%。圖／高雄市交通局提供

為改善T字路口轉向車流與行人、待轉區機車交織搶道造成的亂象與事故問題，高雄市交通局目前完成調整222處T字路口待轉區機車及行人時相早開設計，比較調整前後每月平均肇事件數，降低幅度約20%。

高雄市交通局表示，T字路口常出現待轉區機車在路口內與對向轉彎車發生側撞事故，另一種常見情況是，行人於轉角處與轉彎車發生側撞事故，由於T字路口待轉區車流並非持續不斷，第一批車流通過後即無車流，交通局透過調整時相，設置綠燈早開讓待轉區機車與行人提早起步。後續對向轉彎車起步時，待轉區機車大多已通過路口，行人步行進入路口中，可減少衝突情況。

高雄市目前已完成222處T字路口待轉區及行人時相早開調整，經分析比較調整前後每月肇事案件數，調整後平均每月後肇事降低約20%。其中高鐵與重忠路、大順與裕誠路、中華與青海等路口，時相調整後平均每月肇事數均顯著降低。

交通局說，由T字路口早開實施經驗對肇事改善成效不差，除市區T字路口持續檢討設置早開時相，後續也將在一般十字路口評估採行人早開設計，減少左右車輛對行人穿越路口安全影響，營造安全的用路環境。

事故 高雄市

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