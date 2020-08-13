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墾丁大街未戴口罩遊客趴趴走 縣府要求第一線商家戴上
國外新冠疫情嚴峻國人無法出國旅遊，暑假展開加上振興三倍券、國旅補助等振興旅遊專案，屏東墾丁地區湧入大批遊客，由於國際疫情持續緊繃，屏東縣政府要求第一線商家業者戴口罩，商品也要明確標價，昨天下午執行首波聯合稽查；帶隊的消保官盧仲炬說，現場採隨機抽查、輔導為主，商家多配合規定戴口罩，商品價碼多有標示清楚。
縣府為促進墾丁地區的友善消費環境，昨天由消保官盧仲炬帶隊前往展開聯合稽查，向業者宣導務必配合配戴口罩、產品價格明確標示等，共同營造優質、友善的旅遊環境；聯合稽查小組成員包括城鄉發展處、衛生局、環保局、交通旅遊處，兵分4路針對墾丁大街旅館民宿、餐飲業的食品衛生與環境安全加強宣導。
盧仲炬表示，隨機抽查46間商家進行防疫新生活的宣導，宣導八大人口密集的場所務必配合配戴口罩、個人衛生防護、保持安全社交距離及預防食品中毒；聯合稽查發現，大部分商家都有清楚明確標示商品價格，商家環境衛生及財稅部分也符合規定，至於部分消防設備不合格地方，已要求業者限期改善。
他說，業者除就商品價格部分應充分揭露，注意食品衛生及環境衛生外，目前因全球新冠肺炎疫情尚未趨緩，請業者及民眾也務必戴口罩，共同創造友善安全的消費環境，提升屏東觀光地區服務品質；民眾如遇消費糾紛，可至行政院消費者保護會網站線上申訴，或可撥打1995消費者服務專線或1999電話錄案，確保權益。
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