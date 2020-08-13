上萬家燕夜棲恆春鎮 上演「下糞雨」、「五線譜」奇觀

每年夏季是家燕遷徙季節，屏東恆春半島是台灣最南端的休息站，8月進入過境高峰期，每天都有上萬隻家燕夜棲，不同於其他候鳥夜棲在無人山林地，家燕習慣夜棲在民宅周邊附近電線上，入夜後，恆春鎮區和墾丁大街到處可見有如音樂「五線譜」和「下糞雨」的特殊自然景觀，遊客嘖嘖稱奇。

家燕是全球性分布鳥種，繁殖區和度冬區範圍很廣，跨越緯度區也很大，遷徙範圍從日本到澳洲都有；台灣是家燕最南繁殖區，恆春半島包括恆春鎮、車城鄉和滿州鄉的平地地區，很多住家騎樓都有家燕築巢繁殖，每到過境高峰期，家燕夜棲電線，密密麻麻排排站立的畫面猶如音樂「五線譜」，也是夏季限定的自然景象。

長期研究恆春半島候鳥生態的蔡乙榮說，北方家燕南遷在恆春半島有夜棲現象，每年過境數量約30萬至40萬隻，2015年曾觀察到高達80萬隻，8月是高峰期，會持續到9月；家燕多夜棲在民宅附近電線上，恆春鎮區估計約占半數，最近每天估計萬隻上下，10多年前單日曾記錄到4萬多隻，比紅尾伯勞鳥的過境數量還多。

蔡乙榮觀察，今年恆春家燕聚集地主要在鎮區的省北路和恆公路一帶，墾丁大街也有部分族群， 早期主要在福德路、中正路一帶，電線地下化後就遷至他處，一旦全鎮地下電鑬化，年度限定的自然奇景可能就要消失了；因家燕被視為吉祥象徵，居民都以歡喜心情迎接這群造訪的「嬌客」。

家燕雖不會干擾居民生活，但庭院和路上常常一早滿是家燕留下的糞便，為避免「糞雨」淋「花」車子，當地居民都知道晚上停車要避開，不知情的遊客一早發現車子滿是鳥糞，居民告知原因，抬頭一望哭笑不得。