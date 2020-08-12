身障團體推禮盒 讓愛自中秋來

聯合報 / 記者劉星君蔡孟妤尤聰光／連線報導
高巿府昨舉行「愛在中秋遇見你」身障團體秋節禮品推廣活動記者會，促銷23家身障團體及庇護工場的禮品。圖／高雄市社會局提供
高巿府昨舉行「愛在中秋遇見你」身障團體秋節禮品推廣活動記者會，促銷23家身障團體及庇護工場的禮品。圖／高雄市社會局提供

高雄巿政府昨舉行「愛在中秋遇見你」身障團體秋節禮品推廣，促銷高雄23家身障團體及庇護工場所推出110項秋節禮盒，代理市長楊明州代表市府認購800份身障團體秋節禮品，盼拋磚引玉，號召市民一起做公益；屏東縣政府社會處指出，縣府在8月下旬推出縣內8家身障團體中秋禮盒，有吃的、用的，吃的以糕餅類為主力，用的有手工皂。

屏東縣府社會處指出，身障團體推出中秋禮盒物品，同質性較高，社會處未來朝扮演輔導角色，朝向異值化產品，推出各身障團體特色、小故事，讓商品不是只有中秋節推出，未來盼能客製化，產品永續經營。

屏東縣迦南身心障礙養護院主任杜俊和說，若是推出的產品要重視營業額，必須推陳出新，要有創意，養護院凡心看待業績，過程中給憨兒們學習的機會，從中獲得成就感才是活動的初衷。

高巿府昨舉行「愛在中秋遇見你」身障團體秋節禮品推廣活動記者會，促銷23家身障團體及庇護工場所推出的秋節禮品。圖／高雄市社會局提供
高巿府昨舉行「愛在中秋遇見你」身障團體秋節禮品推廣活動記者會，促銷23家身障團體及庇護工場所推出的秋節禮品。圖／高雄市社會局提供

喜憨兒市府店店長莊詒涓說，受新冠肺炎疫情影響，上半年可能很多企業受衝擊，今年秋節禮盒來自企業的訂單變少，喜憨兒秋節禮盒從7月底推出，但跟去年相比，訂單少約3、4成。之後舉辦促銷活動，加強企業推廣，如果企業確實因疫情而缺乏秋節禮品預算，也希望待景氣復甦，有機會再購買他們年底推出年節禮盒。

創世基金會台東院表示，今年受疫情影響，許多活動取消或延期，社會捐贈收入銳減，導致植物人尿布、奶粉等經費募集不易。今年中秋節辦理150箱文旦及500盒月餅的認購，目前已開放認購，但至今認購情形僅2成不到。

高雄市身障團體今年推出110樣秋節禮品，除應景糕餅類，還有手工餅乾等各式點心禮盒，也有文創小物，民眾也可用紙本三倍券購買；高雄市府委託身障團體建置電商平台「礙優網」，方便大眾購買身心障礙團體製作產品、禮盒。

身障 中秋節 屏東縣政府

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