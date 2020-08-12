原住民文化園區民族劇場新建 盼提供國際標準展演空間
台灣原住民族文化園區開園營運迄今33年，承載著原住民族文化藝術傳承、推廣及發展，原住民族委員會原住民族文化發展中心，3年多來戮力改善園區部分老舊的硬體設施，完備整體園區符合目前環境需求。民族劇場為近20年來第一個新建館舍工程，由原本露天展演空間，重新設計新建為多功能的展演劇場，今舉行動土典禮。
動土典禮由原民會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod主持，以傳統祈福儀式與狼煙向祖靈傳達民族劇場即將新建。
原住民族文化發展中心指出，民族劇場隨開園設置至今，作為戶外活動及露天展演備用空間，經過30多年歲月，部分設施老舊破損，影響樂舞演出及民眾觀賞品質，列入優先改善設施。
祈福動土儀式，主委夷將Icyang說，原發中心今年度辦理民族劇場動工作業，預計明年完工後，隨即進行最主要歌舞館整建工程，民族劇場作為歌舞館施工期間的替代展演場域，兩棟建築物完成後，提供原住民族樂舞人才培訓及符合國際標準展演空間，期盼能帶動更多民眾入園參觀及原住民族樂舞藝術的發展。
原發中心指出，民族劇場新建工程總經費9400萬元，空間設置有展演舞台、民眾座位區、公共使用空間及周邊環境營造等工項。
原發中心主任曾智勇說，文化園區致力推動原住民族文化藝術，讓文化園區不僅是在地瑪家鄉的園區，更是全屏東、全台灣、全世界的文化園區。
立委伍麗華今出席動土典禮，伍麗華說，文化園區就是原住民的家、我們的鄰居，人類的歷史離不開歌舞，文化園區擁有16族群的樂舞，新建後的民族劇場將使文化園區更上一層成為引領世界的樂舞潮流專業基地。
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