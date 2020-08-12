原住民文化園區民族劇場新建 盼提供國際標準展演空間

台灣原住民族文化園區開園營運迄今33年，承載著原住民族文化藝術傳承、推廣及發展，原住民族委員會原住民族文化發展中心，3年多來戮力改善園區部分老舊的硬體設施，完備整體園區符合目前環境需求。民族劇場為近20年來第一個新建館舍工程，由原本露天展演空間，重新設計新建為多功能的展演劇場，今舉行動土典禮。

動土典禮由原民會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod主持，以傳統祈福儀式與狼煙向祖靈傳達民族劇場即將新建。

原住民族文化發展中心指出，民族劇場隨開園設置至今，作為戶外活動及露天展演備用空間，經過30多年歲月，部分設施老舊破損，影響樂舞演出及民眾觀賞品質，列入優先改善設施。

祈福動土儀式，主委夷將Icyang說，原發中心今年度辦理民族劇場動工作業，預計明年完工後，隨即進行最主要歌舞館整建工程，民族劇場作為歌舞館施工期間的替代展演場域，兩棟建築物完成後，提供原住民族樂舞人才培訓及符合國際標準展演空間，期盼能帶動更多民眾入園參觀及原住民族樂舞藝術的發展。

原發中心指出，民族劇場新建工程總經費9400萬元，空間設置有展演舞台、民眾座位區、公共使用空間及周邊環境營造等工項。

原發中心主任曾智勇說，文化園區致力推動原住民族文化藝術，讓文化園區不僅是在地瑪家鄉的園區，更是全屏東、全台灣、全世界的文化園區。