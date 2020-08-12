中國互花米草入侵破壞生態 金門持續移除

金門縣政府今天表示，中國大陸互花米草現已成為金門海邊地帶強勢的外來入侵種，破壞生物棲息、導致海水水質下降，10年來建設處已移除的面積達111公頃，今年將繼續移除。

縣府建設處發布新聞表示，互花米草又稱為大米草，是多年生草本植物，植株具有耐鹽耐淹特性，種子可隨風浪及海流傳播，根系可以分布在60公分深的泥灘中；自從中國大陸從美洲引進互花米草到長江口後，短短十數年間已成為中國東南沿海最強勢的入侵植物。

建設處表示，金門因鄰近中國大陸，互花米草根系及種子隨著潮汐漂流至金門縣近海，現已成為金門海邊地帶強勢的外來入侵種，不但破壞生物棲息，更影響近海海水交換能力，導致海水水質下降。

建設處長文水成表示，建設處近年來積極爭取農委會經費補助，並委託社團法人荒野保護協會協助在浯江溪口、洋山灣、官澳海堤以及中蘭等處，實施互花米草生長趨勢調查與移除實驗，民國97年至108年間，統計移除互花米草的面積已達111公頃。

但由於金門地區四面環海且鄰近中國大陸，互花米草仍可藉由潮水入侵已移除區域而再度萌發。文水成表示，為了避免互花米草持續蔓延，109年度預計以機械進行大面積移除，再配合人力拔除或割除，移除區域預定為浯江溪口、洋山灣等互花米草大面積且密集的生長區。

機具的移除方式雖對於潮間帶短期造成一定衝擊，但經歷年觀察，約1年的時間即可恢復成豐富的生態相；另考量機械移除造成底土及微區域環境的改變，縣府籲請前往預訂移除區域採蚵或捕捉漁獲民眾注意安全。

縣府近期接獲民眾提醒，部分先前未調查區域有互花米草發生的情事，民眾若有發現可通報金門縣政府建設處082-321254以利安排移除作業，避免日後擴張蔓延，以減少外來種對金門濱海棲地的危害。後續縣府也將持續爭取中央預算進行外來種移除作業，也望民眾支持，一同改善濱海棲地生態多樣性。