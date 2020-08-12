2020屏東三大日音樂節周五連三天登場 進場前戴口罩

屏東縣民期盼「2020屏東三大日音樂節」終於來了！上半年度受新冠肺炎疫情影響，大型活動紛紛延期或停辦，樂迷敲碗等待「2020屏東三大日音樂節」即將在8月14日至8月16日在屏東縣立體育館前草地區舉行，歡迎全台歌迷及民眾來一趟三天兩夜的屏東小旅行。疫情影響，觀眾進場前記得戴口罩才可以入場。

屏東縣政府指出，防疫不容鬆懈，三大日連續三天在在仁愛路上勝利路口、公園路口設置檢疫出入口，觀眾進場前務必配合工作人員引導進行紅外線體溫量測與配戴口罩才可入場。

屏東縣政府提醒，歌迷們在歡樂觀賞演唱會時，應重視自主管理並落實防疫措施，保護自身安全和尊重別人安全，讓在這繃緊神經面對後疫情時期之餘，仍有優良大型活動得以舉辦讓民眾參與同樂。

屏東縣府打造新音樂品牌活動「三大日音樂節」，今年邁入第3屆，連續3天晚間7點開唱，第1天MV主題邀請亞洲首席女DJ COOKIE演出MV REMIX與女神蘇慧倫演唱多首經典歌曲；第2天搖滾主題有金曲樂團茄子蛋、老王樂隊、法蘭黛樂團與原子邦妮；第3天文青主題力邀屏東子弟天王級歌手林宥嘉，還有周興哲、高爾宣、Julia吳卓源及鄭心慈，讓超強卡司陪樂迷度過三天愉快的夜晚。