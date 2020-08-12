墾丁珊瑚白化嚴重 潛水公司不歡迎擦防曬乳遊客

今夏持續高溫且颱風少，墾丁和小琉球海底珊瑚白化程度嚴重，台灣潛水公司近日在官網公告，「不歡迎擦防曬乳或化妝品客人下水」，一改柔性勸導，希望能為珊瑚復育出力。

13年前到墾丁從事潛水活動，進而成立「台灣潛水公司」帶領遊客潛水的陳琦恩表示，今年是13年來看到墾丁珊瑚最嚴重的一年，由於夏季持續高溫，至今沒有颱風，導致淺海水溫度一直維持在攝氏31度以上，除了墾丁珊瑚一片白化，小琉球珊瑚白化程度也很嚴重。

陳琦恩表示，氣候變遷造成的高溫是全球的大環境問題，不是單一個人能改變，人類能做的就是減少人為破壞。除了公告不歡迎遊客擦防曬乳、化妝品外，也將實施一週一天吃素、節能用電等，減少促成高溫因子。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫說，國外研究證實，具遮光功能成分的二苯甲酮及甲氧基肉桂酸辛酯等化學物質，會打亂珊瑚蟲的內分泌，破壞成年珊瑚的DNA，造成幼蟲提早骨骼化，無力適應海水升溫，導致白化最後死亡。

墾丁資深潛水教練蔡永春已觀察墾丁珊瑚30年以上，他表示，今年真的是最嚴重的一次，現在只能等颱風來，讓海水溫度降溫，也盡量勸導潛水遊客不要用保養品。

屏東海生館研究員樊同雲也表示，珊瑚只要環境受到刺激就會產生白化現象，例如海水污染、沿岸水土衝入海裡等，而防曬乳、化妝品等保養品的化學物質如果量大也會刺激珊瑚造成白化。