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美國衛生部長阿查爾夜遊故宮 陳時中回應了

盼罷韓結果別被打臉 陳其邁想拿超過93萬票

中央社 / 高雄12日電

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天表示，希望拿超過罷免93萬同意票數，清楚表達高雄市民希望市長能帶領城市大步邁進，所以呼籲大家出來投票，別讓國民黨打臉罷韓結果。

陳其邁上午拜訪甲仙後援會，接受媒體聯訪回應這次喊出要拿超過罷免93萬同意票數，是否希望拉抬士氣，陳其邁說，市民用罷韓選票清楚表達，希望未來能有帶領高雄大步邁進的市長，讓高雄重開機、重新出發，他相信這份期待沒有改變。

至於是否藉此壓制前高雄市長韓國瑜可能站台的反撲氣燄，陳其邁說，李眉蓁跟國民黨到現在還希望「還韓國瑜公道」，是想打臉罷韓結果，所以希望6月6日投票的人，能在8月15日表達堅定決心，確保高雄能有充滿希望的開始，而非怨嗟收尾。

民眾黨候選人吳益政稍早呼籲韓國瑜別站台，否則會激發罷韓群眾並增加陳其邁得票。陳其邁表示，尊重吳益政說法，但遺憾這兩年高雄建設、失業率退步，希望這次投票能獲得更多支持，讓高雄需要重開機的聲音更大聲，以便未來市政推動更有力。

回應港區國安法通過後，香港許多民運人士被捕，是否因此提前在蘋果日報刊登815撐香港廣告，陳其邁說「寒中送暖，民主無價」，認為不管是在反送中運動，還是爭取民主法治的香港媒體受到打壓，登廣告都是能表達關心香港民主的方式。

陳其邁表示，他單純希望能讓更多高雄人關注香港的民主與法治，因為香港的狀況非常令人憂心，不只高雄，台灣或世界的民主社群都共同關注，他一直為撐港努力，之後也會持續關注。

陳其邁 香港 韓國瑜

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