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連江縣辦法紀講習 助公務員分辨圖利與便民

中央社 / 連江縣12日電

為增進馬祖公務員熟知依法執行職務，連江縣政風處今天邀請法務部廉政署主任秘書馮成宣導講習，幫助地方公務員明顯判斷圖利與便民的差別，擴大廉能政風及反貪效益。

連江縣政風處說，為了讓馬祖公務員執行業務依法決策，不濫用裁量權，安排馮成以「圖利與便民」議題對公務員宣導講習，希望透過相關法律具體案例講習，讓公務員更清楚分辨圖利與便民的實務情況，應變承辦業務時所處情況，維持政府廉能政風。

馮成表示，公務員依法具有賦予權力，必須遵守原則執行職務，並負擔廉潔、便民與效能的期待。因此針對貪污治罪條例、現行圖利罪規定進行法令介紹，並帶領公務員就具體事實個案認定情況。

根據法務部「108年度廉政民意調查」報告指出，提升地方公務人員「預防貪腐」，並加強民眾對貪污的意識，有賴健全反貪腐法令、與公私部門協力反貪、提升肅貪動能，也須多元化反貪腐宣導活動、推動機關廉潔教育，推展政府機關廉潔評鑑等促進方法，因此辦理法紀講習，期望能提升公務體系運作效能。

政風處長陳書樂表示，地方仰賴公務體系效能運作地方事務，公務員對法令有正確充足的認識，才能依法作出妥適的決策，提升為民服務品質。透過具體案例說明，可更明顯判斷圖利與便民的差別，讓公務員安心工作，是辦理這門講座最大的目的。

公務員 法務部 貪污

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