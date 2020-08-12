中元普渡 高雄焚化爐淨爐灑淨推以功代金

再過7天就到農曆7月，高雄市府今天在南區資源回收廠，舉行「中元普渡以功代金暨淨爐灑淨祈福法會」儀式，由佛光山寺慧融法師主持，市府副秘書長張裕榮與市府各局處，還有臨海工業區服務中心、中油大林煉油廠、中鋼公司等代表參與，在法師帶領下繞行廠區並灑淨焚化爐，也昭告陰陽兩界今年度中元普渡紙錢集中燒化活動起跑，鼓勵民眾「以功代金」做愛心。

高雄市環保局空汙科長黃家俊表示，環保局從92年起推動透過具有完善空汙防制設備的焚化爐，來集中燒化紙錢，兼顧傳統習俗並維護空氣品質。收運的紙錢數量，由92年的28公噸，逐年增加至108年的926公噸。今年春節及清明祭祖期間的紙錢收運量，已達256公噸，預估今年中元普渡期間收運量可達700公噸，956公噸的收運量，其二氧化碳排放量達到1434公噸，相當於70萬棵樹1日吸收量，有助於改善空氣品質。

環保局從95年首創推動「以功代金」，鼓勵民眾將購買紙錢的費用轉捐助慈善團體，以「捐款做功德」迴向先人，取代「實體紙錢燒化」。為了提供更便利的途徑，106年首創與四大超商合作「以功代金」，讓民眾隨時可透過四大超商電子通路平台，捐助心路、家扶、勵馨、創世會等24家社福團體。今年截至7月底，捐款金額已超過129萬元，預估今年捐款金額可達300萬元，民眾至超商捐款比例高達90%，顯示透過超商捐款的「普及性、便利性」，民眾愈來愈能接受結合愛心、兼顧環保的新時代祭祀方式。