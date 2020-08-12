不擔心韓國瑜助選雙面刃 李眉蓁：只望藍軍大團結
國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今天表示，她不擔心前高雄市長韓國瑜助選變雙面刃，影響選票，而是希望選舉最後幾天，能夠聚集所有能幫忙的人，展現藍軍大團結。
李眉蓁上午與立法委員蔣萬安走訪二苓市場，會前接受媒體聯訪，被問到是否擔心韓國瑜站台變成雙面刃，影響選票，李眉蓁說一點都不擔心，並重申她就是希望藍軍可以團結起來，所以呼籲最後幾天能幫忙的人全部站出來。
民眾黨候選人吳益政指韓國瑜助選會激發民進黨候選人陳其邁選票，李眉蓁回應，清廉跟貪腐是種對比，對吳益政的看法不予置評，她歡迎所有要來幫忙的人，並表示選舉選到現在這樣，她還是希望藍軍可以大團結。
對於陳其邁花百萬在蘋果日報刊登「815高雄挺香港」廣告，李眉蓁質疑登廣告用處，並希望務實行事，趕快修訂難民法，降低移民門檻。香港警方以國安法進行大逮捕，她表示遺憾，強調政府得尊重言論自由跟保護人權。
蔣萬安則表示，在民主社會，對於侵害言論自由、新聞自由、逾越法治打壓人權的作為，他都予以嚴厲譴責，此次大逮捕事件會加深外界與香港民眾對港版國安法的不安，為香港過去的自由法治憂心，並呼籲修法實質撐港。
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