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高雄市長補選15日投票 戴口罩、量額溫才能進入

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長補選投票8月15日登場，中選會主委李進勇日前到高雄視察，了解準備工作是否到位。圖／高雄市選委會提供
高雄市長補選投票8月15日登場，中選會主委李進勇日前到高雄視察，了解準備工作是否到位。圖／高雄市選委會提供

高雄市長補選投票15日登場，疫情警報未解除，高雄市選委會提醒民眾必須戴口罩投票，進入投票所要配合量體溫、手部消毒，居家隔離、居家檢疫民眾不得進入投票所投票或參觀開票。

高雄市選委會也說，有發燒症狀選民前往投票時，須登記姓名及聯絡方式，並戴手套由工作人員引導至專用遮屏投票。參觀開票採實聯制，高規格防疫措施，要讓民眾可以安心投票。

高雄市長補選投票時間為上午8點至下午4點，投票要攜帶印章、身分證、投票通知單。選舉人可以帶其照顧的6歲以下兒童進入投票所。

選委會也提醒民眾，8月5日起已不得發（散）布選舉民調 臉書、LINE轉傳也會觸法，可能被處50萬元以上500萬元以下罰鍰。8月15日投票日當天，高雄市公有路邊及路外平面停車場暫停收費。

選委會表示，高雄市長補選共設置1823個投開票所，相較於今年6月6日的罷免投票，有少部分設置地點變動，為方便選舉人查詢投開票所地點，建置投開票所查詢系統。選舉人可至高雄市選委會或中選會官網使用此查詢系統（網址https://polling.cec.gov.tw）。

高雄市長補選投票8月15日登場，中選會主委李進勇日前到高雄視察，了解準備工作是否到位。圖／高雄市選委會提供
高雄市長補選投票8月15日登場，中選會主委李進勇日前到高雄視察，了解準備工作是否到位。圖／高雄市選委會提供
高雄市長補選投票8月15日登場，中選會主委李進勇日前到高雄視察，了解準備工作是否到位。圖／高雄市選委會提供
高雄市長補選投票8月15日登場，中選會主委李進勇日前到高雄視察，了解準備工作是否到位。圖／高雄市選委會提供

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