上班16天只領到月薪1萬1千多元 勞工陳情雇主苛扣薪資

高雄市議員林于凱今天舉行「高雄勞工苦，你看到了嗎？」記者會，陳情人指日勝行銷顧問有限公司嚴重違反勞基法，林揭露公司的違法行為，苛扣薪資，希望能為受害員工討回公道。高雄市勞工局主祕皮忠謀表示，已入廠檢查，並依行政程序法要求公司做相關意見陳述及約談，釐清後會依勞動基準法處理。

受害員工認為公司許多行為涉及違法，像公司加上全勤獎金2000元，才達到基本工資，但只要1天請假，就扣除全額全勤獎金；扣除全勤獎金外，又同時扣除當日薪資。且第一個月未幫新進員工辦理勞健保。 未達成工作目標分鐘數，要求員工加班，但未給予平假日加班費。未足月離職員工的薪資給予，採取底薪的日薪計算方式，不符合勞基法最低薪資。

員工說，公司在面試時提出的薪資是2萬2500加上全勤獎金2000元，並且說沒有業績壓力，但實際入職之後公司除了要求業績，遇請假、遲到、早退會同時扣除全勤獎金和請假當日薪資。他並出示公司同事的薪資條說明，有人工作16個工作日，只領到1萬1千多元，也有人一個月請假2天、加上一次早退，月薪被扣到只剩2萬1千多元。