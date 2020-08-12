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科工館復刻50年代台北電報房 當年收電報憂喜參半

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
從事電報設備維修46年經驗的81歲電信工程師陳安順，展演當年電報收發報流程、敘說電報年代的故事。圖／科工館提供
從事電報設備維修46年經驗的81歲電信工程師陳安順，展演當年電報收發報流程、敘說電報年代的故事。圖／科工館提供

國立科學工藝博物館與中華電信、財團法人台灣電信協會，即日起至10月25日在科工館地下一樓開放式典藏庫，推出「復刻記憶‧電報傳情－電信文物動起來展演活動」。現場打造民國50年代台北電報房的景象，還修復摩斯電報機、電傳打字機等發送電報等物件，還邀請從事電報設備維修46年經驗的81歲電信工程師陳安順，展演當年電報收發報流程、敘說電報年代的故事。

科工館從93年與中華電信開始合作計畫，維護與典藏了自早期國有電信局至今近2千件電信文物，數位化的老照片及文獻超過10萬筆。許多電信設備因為科技進步、時代演進，而功成身退。打電報曾是民國40、50年代人們共同的經歷與記憶之一，當年打電報很貴、是算字的，電報內容有憂有喜。

科工館長陳訓祥特別引用愛因斯坦相對空間理論，來比擬這次展演活動的概念，彷彿在三維空間上加上時間的元素，藉由電信文物的修復，讓原先靜態的藏品再次動起來並回到當時的時空背景。這對來博物館參觀的民眾而言，年長的能重拾記憶，年少的則能身歷其境而更有感覺。

這次電信文物動起來的文物要角為一台50年前的「電傳打字機」。電傳打字機是繼摩斯電報機之後，傳真機普遍使用以前的通訊設備。它具有電話的快速，又具有打字機的準確，也比電報和電話更為便宜，當年普見於政府單位與進出口公司。

陳安順分享不少臺灣早年民眾發電報的趣事，他曾經不小心看到有人利用電報傳情「妳願意嫁給我嗎？」不過早期電報報憂的比報喜的還來的多，所以一般人收到電報都會心驚膽跳。他曾在砲戰時為向台灣本島的家人報平安，親自到電信局發電報給家人，家人轉述當時全家人圍著放在桌上的電報，都不敢打開，深怕電報內容是壞消息。

藏品展中依照通訊方式分類歸納為三大類，分別為電傳打字機電路、摩斯電報機電路、電話機，以及當時送電報的報差制服等物件。

除了電傳打字機外，還包括例如於1930年至1960年間為台灣軍政情報及貿易資料所使用的摩斯電報機、1950年代撥盤式自動電話機、和當時專作為電報遞送的藍色報差制服等。8月15、16日和9月19、20日，辦理四場教育推廣活動，可憑「學習單－電報發報單」免費入庫參觀並體驗，凡參與展演活動者皆可獲得完整的交際電報1份。

科學工藝博物館與中華電信、財團法人台灣電信協會，推出「復刻記憶‧電報傳情－電信文物動起來展演活動」。圖／科工館提供
科學工藝博物館與中華電信、財團法人台灣電信協會，推出「復刻記憶‧電報傳情－電信文物動起來展演活動」。圖／科工館提供
從事電報設備維修46年經驗的81歲電信工程師陳安順，展演當年電報收發報流程、敘說電報年代的故事。圖／科工館提供
從事電報設備維修46年經驗的81歲電信工程師陳安順，展演當年電報收發報流程、敘說電報年代的故事。圖／科工館提供
科學工藝博物館與中華電信、財團法人台灣電信協會，推出「復刻記憶‧電報傳情－電信文物動起來展演活動」。圖／科工館提供
科學工藝博物館與中華電信、財團法人台灣電信協會，推出「復刻記憶‧電報傳情－電信文物動起來展演活動」。圖／科工館提供

文物 修復

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