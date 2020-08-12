養蜂達人吳銘昇 高雄通過產銷履歷第一人

世居高雄大樹區的吳銘昇是養蜂業第二代，學商出身的他，早年見父執輩常遭大盤商壓低價格坑殺，接手事業後勵行產銷合一，建立品牌，不只是全台最早轉戰生物科技領域的養蜂業，更是高雄首家通過蜂蜜產銷履歷驗證的業者，屢創紀錄。

70年代高雄大樹地區約近20家養蜂場，有2500多個蜂箱，吳銘昇民國76年接手家族事業，歷經數十年技術改良，培育出優良的台灣蜂種，民國89年拿下青年農民神農獎，每年參與高雄大崗山龍眼蜂蜜評鑑都是常勝軍，這位名副其實的養蜂達人，目前養蜂量約占大樹區六分之一，頗具規模。

養蜂是辛苦產業，蜂農需隨花而居，全台跑透透，致勝先機除了研判蜜源植物的環境優劣，更要會管理蜂群。吳銘昇傳承父親的養蜂經驗，長年與蜂群為伍，幾乎練就「火眼金睛」，一眼就能看出繁殖力強盛的勇健蜂種，排除近親交配的不利因素後，養成「蜜蜂大軍」，採集的蜂蜜量多質精。

不過早年養蜂人家因缺乏銷售通路，容易被盤商壓低價格坑殺，吳銘昇為此，在民國84年建立「蜂巢氏」品牌，奮鬥12年後跨足生技領域，生產純蜜、蜂王乳、蜂膠等主力產品外，更在無塵室環境萃取蜂王乳粉、蜂膠粉，延伸製造更多樣化的蜂蜜健康飲品，拓展海內外市場。