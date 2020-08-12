不滿韓團隊站台 罷韓四君子籲守護罷免成果

不滿國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁找前市府團隊助選，「罷韓四君子」今天呼籲市民8月15日出門投票，守護光榮投票權利，別讓前高雄市長韓國瑜藉體還魂。

對此，李眉蓁競選團隊發言人呂謦煒表示，民進黨候選人陳其邁不敢簽貪腐切結書，他的家庭也涉及貪汙，質疑是要讓貪腐團隊回鍋嗎？他認為，不用特別把韓國瑜團隊「路平、燈亮、水溝通」的政績抹煞，韓市府是清廉優秀的團隊。

今天的「罷韓四君子再合體，光榮投票需要你」記者會上，罷韓提案法定領銜人陳冠榮、「Wecare高雄」發起人尹立、「公民割草」行動發起人李佾潔、台灣基進新聞部副主任張博洋齊聲呼籲高雄市民出門投票，別辜負罷韓成果。

陳冠榮說，光復高雄的過程是淘汰不重視高雄未來的市長，並拿回城市主權。高雄過去兩年一無是處，國民黨這次又不顧罷免教訓，想透過草包候選人藉體還魂，所以希望市民選出更好的市長，在未來兩年能趕上失落兩年的腳步。

尹立表示，「韓式唬爛團隊」昨天回來，讓他們非常感慨，因為6月6日好不容易為高雄爭取到重新選市長的權利，但當初韓國瑜市府卻百般阻饒罷免行動，結果遭94萬人否定的團隊還有臉站出來，「把高雄人當塑膠」，呼籲市民別浪費千辛萬苦獲得的補選選票。

李佾潔說，市民原本滿心期待，國民黨能提出更符合高雄發展的市長候選人，結果李眉蓁100％承襲韓國瑜草包風格，而這個零分候選人在選舉前夕，找了零分首長團隊助選，是國民黨蔑視高雄人的鐵證，若市民不滿，就支持符合高雄市需求的候選人。

張博洋表示，高雄市好不容易能重新開始，國民黨又要把這個機會沒收，所以4人會一再為對抗韓國瑜站出來。他認為，從只能提出蘭姆酒、海水沖馬桶的李眉蓁，到只有愛情摩天輪、賽馬場的韓國瑜，國民黨成為結構性的草包，市民該給這樣的政黨一個教訓。