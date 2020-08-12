海巡署PO文謝飯店關燈救海龜 環團粉專譏：看完很噁！

屏東墾丁沙灘睽違3年再發現海龜孵化，前天晚上大灣沙灘一窩剛孵出的小海龜爬向大海途中，因附近飯店燈光通明，讓小海龜迷路，保育人員溝通後，飯店調降光線，讓迷路的小海龜回到大海，海巡署昨天在「海巡署長室 Coast Guard」PO文，感謝飯店暖心舉動；關注生態環境議題的臉書粉專「漂流島嶼」則反譏「看完很噁！」，指相關單位應該依法劃設管制區，規範燈光管制規範，而不是感謝業者。

「海巡署長室 Coast Guard」PO文，該批小海龜一孵化爬出沙坑，深藏在基因裡的「印痕行為」就立刻開啟，小海龜朝著亮光處搖搖晃晃的奮力爬去，沒想到，奮力爬了老半天，在牠們眼前的，竟然不是目的地「海洋」，而是電影海角七號場景中的某知名飯店；幸好飯店人員立刻發現，並通報海巡署、海生館、墾管處等相關單位前來處理，經過相關單位檢查與紀錄後，將24隻小海龜全數成功送回大海，讓牠們開始下一階段的挑戰。

海巡署提到，最暖心的是，飯店為讓其他正準備出生的海龜寶寶，不會再於孵化後走錯路，決定從昨晚開始，將照往沙灘的投射燈全部關閉，一直到海龜的孵化季結束為止，「此刻，墾丁夜晚的沙灘雖然昏暗，卻充滿人心的溫暖」。

「漂流島嶼」粉專指出，印尼峇里島同樣有海龜保育問題，當地組織長期遊說飯店在海龜繁殖期間封閉部分砂灘以及進行燈光管制，墾丁這家飯店早就有影響生態疑慮，這次海龜孵化，受燈光影響迷途，更是印證開發之初，許多生態專家的憂心；現在墾丁證實海龜上岸產卵，政府海洋巡護、保育相關單位應該是依法劃設禁止管制區，進行燈光管制規範，而不是感謝業者仁心。