因應無人機考照需求 屏東規畫竹田飛行場為術科考照場

推廣遙控無人機休閒活動，並提供南部地區使用術科考照場，屏東縣政府商界竹田鄉近河濱區域，從8月11日起開放作為遙控無人機術科考照場地。因為術科考照需求，縣府先將竹田飛行場以帆布鋪設作為術科臨時考照場地，且經民航局審核通過後先行開放，後續飛行場完成發包施作後，將提供更完善的飛行考照場地，交旅處指出，預計年底前可完工。

交旅處指出，竹田飛行場位在東港溪畔近新潮州大橋，面積達6000平方公尺，腹地廣闊，符合遙控無人機飛行需求，且鄰近台88線快速道路，交通便利。該飛行場規格也符合民航局25公斤以下定翼型及多旋翼無人機考照場地的規定，預定近期內開工，今年底完工。

交旅處指出，因應今年3月31日起施行的民用航空法遙控無人機專章相關規範，屏東縣政府除以負面表列方式公告本縣禁止及限制遙控無人機飛行場域，且就都市計畫區如住宅區等人潮較多處規畫限制，已尋覓符合民航局所規範無人機考照場地規定的竹田飛行場，為南部地區使用者術科考照場域。

為因應目前遙控無人機術科考照需求，屏縣府先將竹田飛行場地以帆布鋪設作為術科臨時考照場地且經民航局審核通過後先行開放，後續等到飛行場完成發包施作，將提供更完善飛行考照場地。

交旅處指出，飛行場地除正式考試時段外，也開放一般民眾操作遙控無人機使用。民眾若通過遙控無人機學科考照後欲前往竹田飛行場參加術科考照，可透過民航局遙控無人機管理資訊系統(https://drone.caa.gov.tw/)填報竹田飛行場術科考試時間，並完成線上繳納術科考照報名費500元及體檢等規定後，依安排考照時間前往參加術科考照。