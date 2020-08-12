影／珊瑚繽紛世界變慘白 墾丁暖心潛店祭出防曬乳禁令

屏東墾丁、小琉球瑰麗的珊瑚礁生態是當地重要的觀光財，近來因海水持續高溫，珊瑚陷入白化危機，海底世界從繽紛變慘白；以墾丁為據點的台灣潛水公司主動在官網公告「不歡迎擦有害海洋防曬乳、化妝品的客人下水」， 負責人陳琦恩說，防曬乳中吸收紫外線的化學物質，研究證實有害珊瑚，也是白化的幫兇，看到慘不忍睹的珊瑚白化 ，一改過去柔性勸導，決定「硬起來」執行，愛海的潛客多樂意配合。

「珊瑚最近因海水高溫快速且大量白化，色彩繽紛的美麗海底世界，頓時從彩色變黑白，看了心痛！」陳琦恩說，面對全球暖化和複雜難解的海洋困境，如果珊瑚持續惡化且死亡，珊瑚所孕育的生態圈就會消失，包括人類喜愛的海龜、魚群都可能受影響而離開；海洋生態環環相扣，複雜難解，但海過得不好，人類絕不會過得好 ，因此張貼友善珊瑚公告，「雖不知道怎麼挽救大環境，但至少可從自身做起」。

他說，為避免防曬乳或化妝品的化學物質流入海中，會請潛客一開始就不要擦，若怕曬，會提供防寒衣，也可以自備遮陽帽、水母衣；不擦任何防曬產品最好的防曬方式是穿長袖、戴帽子的物理防曬，要做到的是防曬傷而非防曬黑 ，有人提倡改用「海洋友善防曬乳」，對海洋依然會有些微的影響，只是折衷的選擇方案，不是解決之道，每個人都帶來微量的影響，加起來就是很大的影響。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫說，民眾海邊戲水，會將身上的防曬乳成分帶入海中，國外研究證實，具遮光功能成分的二苯甲酮及甲氧基肉桂酸辛酯等化學物質，會打亂珊瑚蟲的內分泌，破壞成年珊瑚的DNA，造成幼蟲提早骨骼化，無力適應海水升溫，導致白化最後死亡；理論上海水會稀釋這些化學物質，但夏季一天數千千、甚至數萬人次下海，民眾戲水後回飯店民宿盥洗，有害化學物質又隨廢水排入海洋，量還是很驚人。