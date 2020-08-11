高雄六龜車站曾伴居民半世紀 復名「池田屋」展現新風貌

高雄市「六龜之心再造計畫」第一期工程完工，老街上的「洪稛源商號」古厝與「池田屋」陸續修復完成。池田屋早期是旅館、酒家，後來轉賣高雄客運公司充當六龜車站超過半世紀，歷經2年整修恢復原貌，有鄉親提議客運站再搬回來。六龜區公所表示，預計10月招商營運，未來用途沒有既定立場，盼活化且吸引在地特色產業店家進駐，且扮演「六龜說故事的地方」。

池田屋興建於西元1929年，日治時期日本人池田兵太郎開設旅舍，主要招待日人與日警，1961年被高雄客運公司買下設置六龜客運站，直到2003年9月登錄成歷史建築。

六龜區公所爭取前瞻計畫經費展開「六龜之心再造計畫」，池田屋因年久失修導致屋體嚴重受損搖搖欲墜，整修完成後煥然一新，地方出現爭取重設車站的聲音。

高市議員林富寶說，施工期間，鄉親要搭公車須改去六龜高中前方，距離遙遠且腹地不如原車站寬敞，鄉下人口普遍高齡化，年邁鄉親盼車站距離行政中心不要太遠，希望整修好後仍是客運站，勿讓觀光利益犧牲居民生活便利性。