台東太麻里金針山豪雨 擋土牆倒塌1民宅地基掏空
颱風米克拉雖已遠離台灣，不過，從昨晚開始為台東南迴地區帶來充沛雨量，其中，太麻里鄉金針山累積204毫米雨量全國之冠，也造成山區一處邊坡擋土牆倒塌，導致1戶民宅地基掏空，避免發生危險，鄉公所暫時將屋主撤離安置。
「早上起來就看到屋子地基掏空了。」高姓女屋主說，昨天晚上雨就一直下不停，今天凌晨3點多聽到有東西崩塌的聲音，早上起來一看，才看到房子後方的擋土牆已經倒塌滑動，部分地基掏空，屋子裡地板還龜裂，很擔心晚上還會下雨。
太麻里鄉鄉長王重仁表示，這間屋子目前除了經營農特產品外，還借給鄉公所做為遊客服務中心，經勘查後己經不能住人，目前先將屋主和攤商撤離安置，並且提供2萬元臨時租金，後續則會進行堪查，是否補強還是廢除，還要再討論。
中央氣象局資料顯示，今天日累積雨量全台前10名都集中在台東南迴山區，太麻里鄉金針山雨量截至中午12點，累積達204毫米，所幸中午過後雨勢逐漸趨緩，並沒有造成災情擴大。
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