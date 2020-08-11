南迴公路有測速照相桿、閃燈提醒還超速 結果就GG了！
台東南迴公路多達13支測速照相桿，防止駕駛違規超速，但偏偏有駕駛不信邪，硬是要超速行駛，結果下一秒遭等在前方的警察攔停吃上罰單。路經車輛看了笑說：「這叫不長眼」、「敬酒不吃吃罰酒」。
南迴公路南興地磅站周日下午就上演活生生的案例，一輛南下高雄方向休旅車，行經南興地磅站時，明明路牌提醒有測速照相限速70公里，且對向車道來車不斷閃大燈提醒，暗示前方有警察攔查。
未料，休旅車絲毫未減速，無視測速桿的存在，和來車善意的提醒，直接往前衝，結果過了測速桿不遠處，被員警鎖定攔停，當場開單告發。
「都已經閃燈提醒了，不知駕駛在想什麼？」陳姓貨車司機說，如果對向來車不斷打閃燈，表示前方有警察攔查，或有其他狀況發生，示意減速慢行，這是在台東開車的默契，如果休旅車駕駛不是沒注意，就是不長眼。
台東大武警分局表示，不是有固定測速照相桿，就代表不會有員警在附近執行交通稽查勤務，呼籲用路人還是遵守速限行駛。
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