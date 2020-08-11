屏東大學開班授課還送電腦 助30名獄友考取專業證照
屏東監獄與屏東大學攜手開辦受刑人多媒體訓練班，今天結訓，有受刑人說，沒想過有一天能擁有專業證照，對重返社會更有信心。
屏東監獄與屏東大學合作推動深耕計畫，開辦受刑人電腦多媒體訓練班，今天在屏東監獄教區技訓教室辦理結訓典禮，期望受刑人出獄後回歸社會時，能融入社會貢獻所長。
屏東大學以教育部深耕計畫經費補助，投入社會關懷，分享資源及教育理念，贈送35部電腦及90本電腦教材，供受刑人訓練使用，還提供校內師資，開設多媒體設計及商務電腦軟體運用課程。
經過2個月課程訓練，參加輔導的受刑人，有30名受刑人通過TQC專業資訊證照考試，並取得相關證照。
屏東監獄典獄長周輝煌說，這次深耕計畫，受疫情影響仍能持續進行，相當不容易，感謝屏東大學協助。屏東大學校長古源光勉勵受刑人展開新人生，「一證在手、終身受益」。
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