屏東大學開班授課還送電腦 助30名獄友考取專業證照

屏東監獄與屏東大學攜手開辦受刑人多媒體訓練班，今天結訓，有受刑人說，沒想過有一天能擁有專業證照，對重返社會更有信心。

屏東監獄與屏東大學合作推動深耕計畫，開辦受刑人電腦多媒體訓練班，今天在屏東監獄教區技訓教室辦理結訓典禮，期望受刑人出獄後回歸社會時，能融入社會貢獻所長。

屏東大學以教育部深耕計畫經費補助，投入社會關懷，分享資源及教育理念，贈送35部電腦及90本電腦教材，供受刑人訓練使用，還提供校內師資，開設多媒體設計及商務電腦軟體運用課程。

經過2個月課程訓練，參加輔導的受刑人，有30名受刑人通過TQC專業資訊證照考試，並取得相關證照。