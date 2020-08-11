快訊

民眾安於現狀 大學教授：台灣要成為「國家」不樂觀

2020米其林必比登完整名單！台北54間、台中21間店家公開

屏東大學開班授課還送電腦 助30名獄友考取專業證照

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東大學幫助30名受刑人通過TQC專業資訊證照考試，並取得證照。記者陳弘逸／翻攝
屏東大學幫助30名受刑人通過TQC專業資訊證照考試，並取得證照。記者陳弘逸／翻攝

屏東監獄與屏東大學攜手開辦受刑人多媒體訓練班，今天結訓，有受刑人說，沒想過有一天能擁有專業證照，對重返社會更有信心。

屏東監獄與屏東大學合作推動深耕計畫，開辦受刑人電腦多媒體訓練班，今天在屏東監獄教區技訓教室辦理結訓典禮，期望受刑人出獄後回歸社會時，能融入社會貢獻所長。

屏東大學以教育部深耕計畫經費補助，投入社會關懷，分享資源及教育理念，贈送35部電腦及90本電腦教材，供受刑人訓練使用，還提供校內師資，開設多媒體設計及商務電腦軟體運用課程。

經過2個月課程訓練，參加輔導的受刑人，有30名受刑人通過TQC專業資訊證照考試，並取得相關證照。

屏東監獄典獄長周輝煌說，這次深耕計畫，受疫情影響仍能持續進行，相當不容易，感謝屏東大學協助。屏東大學校長古源光勉勵受刑人展開新人生，「一證在手、終身受益」。

屏東監獄典獄長周輝煌（左）、國立屏東大學校長古源光（右）出席結訓。記者陳弘逸／翻攝
屏東監獄典獄長周輝煌（左）、國立屏東大學校長古源光（右）出席結訓。記者陳弘逸／翻攝

屏東 受刑人 監獄

延伸閱讀

聖功女中指考成績亮眼 填上榜單最後一塊

屏東大學與高屏13所高中職簽署 108課綱合作聯盟意向書

黑水虻去化廚餘 屏東監獄一年省了146萬

指考今下午看考場 屏東考區僅開放正門進出863人應試

相關新聞

南迴公路有測速照相桿、閃燈提醒還超速 結果就GG了！

台東南迴公路多達13支測速照相桿，防止駕駛違規超速，但偏偏有駕駛不信邪，硬是要超速行駛，結果下一秒遭等在前方的警察攔停吃...

屏東大學開班授課還送電腦 助30名獄友考取專業證照

屏東監獄與屏東大學攜手開辦受刑人多媒體訓練班，今天結訓，有受刑人說，沒想過有一天能擁有專業證照，對重返社會更有信心。

百甲圳遭人封堵 水利局連夜打除恢復水路

颱風過境，高雄昨天到今天有雨，卻發現有人以磚塊封堵水路。高雄市水利局昨晚接獲鳳山區文德里長通知，百甲圳疑似有人欲以磚塊封...

護照一處收件全服務今啟用 高市宣導示範流程

外交部與內政部共同推動「首次申請護照親辦一處收件全程服務」便民措施，今起於全國正式開辦。外交部南部辦事處與高市府合作，在...

打擊異臭味 屏東將成立的異味官能測定實驗室

為提升民眾陳情異味汙染處理的機動性，屏東縣環保局今年5月由環保局長顏幸苑率領36名稽查人員，執行異味汙染物採樣及實作訓練...

海有多廢你知道嗎? 來高市圖與海廢創意裝置開箱打卡

高雄市立圖書館邀請到國家海洋研究院及好廢商行，即日起至8月14日舉辦「海有多廢你知道嗎」系列活動，邀民眾到高市圖總館一起...

高市路老師宣導 盼降高齡交通事故率

高齡者發生交通事故死傷有逐年提高趨勢，為強化高齡者交通安全觀念，監理單位加強到各地宣導，盼與執法取締雙管齊下，降低事故率...

旭海漁港淤積 明年整建

屏東縣牡丹鄉旭海漁港因規模過小、基礎建設老舊，淤積問題長年未解，導致在地漁民苦不堪言，立委伍麗華昨邀相關單位會勘，達成初...

義大醫院 設三合一整合照護病房

因應台灣人口老化，高雄義大醫院成立「三合一整合照護病房」，一般醫學內科、老年醫學科及整合醫學科攜手服務長者。院方說，由第...

美濃米評鑑 穿軍服的他二度奪冠

高雄市美濃稻米競賽昨天決賽，經過兩階段激烈評選，70歲農友巫璋貴獲得良質米評鑑冠軍，巫是士官長退役，退伍多年仍以國軍為榮...

回響／垃圾清運 高市將試行雙軌制

清潔隊員站垃圾車後車斗隨車收垃圾，便民卻危險，本報報導引起重視。高雄市環保局昨表示，會調整作業方式，以清潔員作業安全與民...

科技部發射火箭 伍麗華：應先告知並溝通才是真尊重

立委伍麗華邀集科技部等單位，針對先前「科技部短期科研探空火箭發射場域安全規範」草案所引發的爭議，今天至牡丹鄉公所辦「科技...

熱門新聞

4公費醫師明起陸續到台東報到 正妹醫師賴祐廷到金峰

影／好幸運！彰化振興消費抽獎 花691元加油抽中Gogoro

淡海新市鎮要建焚化廠？ 營建署澄清：無此規畫

基隆百年傳統中元祭有亮點 壽山路口燈排今年很繽紛

派政風處長沒告知盧秀燕？ 廉政署：多次聯繫未果

台74線「又要封」惹民怨 17日北屯二匝道封閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。