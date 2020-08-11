百甲圳遭人封堵 水利局連夜打除恢復水路

颱風過境，高雄昨天到今天有雨，卻發現有人以磚塊封堵水路。高雄市水利局昨晚接獲鳳山區文德里長通知，百甲圳疑似有人欲以磚塊封堵，圳路內留有許多磚塊。水利局接獲通知後隨即派員到場勘查，發現圳路在青年路二段及文樂街2處遭人砌磚牆封堵水路，為避免颱風豪雨造成上游淹水，連夜派工打除封牆，今天凌晨完成打除恢復水路暢通。

高雄市水利局許副局長說，百甲圳昔日是灌溉溝渠，因區域發展，逐漸演變為具有公共排水功能的圳路，依高雄市公共排水自治條例任何人不得占用、改道、阻塞、廢除、變更斷面、阻礙清理或為其他違反公共排水目的的行為，水利局昨晚已報案並完成筆錄，希望警方能儘快找出擅自封阻水路的犯案人，將依法追究責任。