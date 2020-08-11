護照一處收件全服務今啟用 高市宣導示範流程

外交部與內政部共同推動「首次申請護照親辦一處收件全程服務」便民措施，今起於全國正式開辦。外交部南部辦事處與高市府合作，在苓雅戶政事務所聯合舉辦宣導說明會，也於現場示範首次親辦護照程序。

高市府副秘書長張裕榮、外交部南部辦事處處長莊恒盛、高雄市民政局主秘林文祺等人，今在苓雅戶政事務所舉辦宣導說明會，並透過點燈儀式共同啟動此服務。

過去的「戶政一站式服務」，首次申辦護照的民眾若無法親自至外交部領事事務局或四個辦事處申辦，可先至各地戶政事務所辦理人別確認，再委託符合代辦規定的親友或旅行社代辦。

但該代辦方式頗費時費力，因此推出「護照親辦3.0」方案，針對首次申請護照到戶政事務所辦理人別確認的民眾，進一步提供代送申請、代領護照的「一站式服務」。

莊恒盛表示，「首辦護照」進階版便民服務，將原戶政事務所辦妥人別確認後，須委託親屬或旅行社至外交部領事事務局或中部、南部、東部或雲嘉南辦事處辦理的方式，增加可委由同一個戶政事務所續辦，民眾辦妥後可選擇到原辦戶所領取護照，或自付郵資由中華郵政以快遞方式寄至特定地址，申辦流程更簡便。

外交部南辦副處長劉昶成進一步表示，該服務是針對首次申請護照的在台設有戶籍民眾，到全國任一戶政事務所辦理人別確認後，若不急需使用護照，可由該戶所續透過線上傳輸護照申請資料到外交部審核及製發護照，提供代送申請、代領護照的服務。

因此，民眾只要拿著戶政事務所開具的繳款暨證明單到指定的5大超商、郵局或農漁會繳納護照規費(每件須另付手續費15元)，在繳費後8個工作天，即可帶著繳款暨證明單到原申辦戶政事務所領取護照，或由外交部將護照寄達指定地址時自付快遞費用。

莊恒盛另提醒，首次申請護照的民眾若急著使用護照，還是可以到各戶政事務所辦理人別確認後，續委託親屬、同事或旅行社代為到外交部領事事務局或4個辦事處申辦，或直接親自到上述外交部各申辦地點送件。