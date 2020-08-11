打擊異臭味 屏東將成立的異味官能測定實驗室

為提升民眾陳情異味汙染處理的機動性，屏東縣環保局今年5月由環保局長顏幸苑率領36名稽查人員，執行異味汙染物採樣及實作訓練，目前已能確實投入空氣異味汙染源的稽查採樣工作。環保局期盼，透過專業稽查員，及即將成立的異味官能測定實驗室，未來能大幅改善縣內臭異味來源。

環保局指出，國內有異味官能測定實驗室的不多，多數縣市環保局將異味汙染採樣及測定工作，委託給認證合格的檢測機構辦理，屏東縣環保局也不例外。

過去異味採樣測定必須委外協助，須採預約制，再加上異味採樣測定的特性及業者作業限制，常需耗時1至2周才能排定採樣，導致錯失去異味檢測的即時性。

此外，委外採樣測定的費用相當高昂，每點異味採樣測定要價近3萬元，若於非上班時間採樣，還須擔負採樣人員加班費用。

有鑑於此，環保局自2019年起開始執行夜鷹早鳥稽查，每次出動10至20人，總計稽查2227家，採樣告發197家，已改善縣內臭異味的來源。