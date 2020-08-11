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防汛整備 陳其邁：結合隱形滯洪池打造海綿城市

中央社 / 高雄11日電

米克拉颱風過境，防汛成重要課題。民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天表示，未來將建構高雄市二代水情中心，允諾透過結合隱形滯洪系統，打造高雄為海綿城市。

陳其邁上午暫停路口及車隊掃街行程，先到鳳山山仔頂溝滯洪池了解運作情形，及滯洪蓄水最大容量。山仔頂溝滯洪池是民國101年1月開工，102年8月完工，最大蓄水量22.5萬噸，完工後紓緩鳳山埤頂里及大寮區後庄里淹水情況。

陳其邁表示，全球氣候變遷造成的極端氣候，是都市要審慎面對的嚴肅課題，依過往經驗所研擬的防災設計已不足以應付氣候型態帶來的超量雨水及巨大風暴。

他允諾，未來將建構高雄市二代水情中心、統整易淹水點，檢討改善策略及驗證改善成效，以及加速興建滯洪池，含區域性都市雨水下水道滯洪設施，結合隱形滯洪系統，讓高雄市成為海綿城市。

大寮區過去逢強降雨常受水患之苦，陳其邁隨後再轉往大寮拷潭了解排水河道拓寬及截流工程進度。陳其邁說，今年5月22日因滯留鋒面影響，造成南部地區淹水災情，當時擔任行政院副院長還特別到大寮拷潭視察，行政院也將拷潭排水河道拓寬及截流工程新台幣4.2億元列入前瞻計畫，第一期左岸應急工程已於7月完工，今天特別來關切。

陳其邁 高雄市 滯洪池

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