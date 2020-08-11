屏東抽驗35件飲、冰品1件不合格　衛生局：限期改善

屏東今年夏季溫度屢創新高，飲品及冰品的業績也隨之成長，屏東縣政府衛生局為確保民眾食用飲品及冰品的安全，近期至轄區抽驗。抽驗產品分別為食用冰塊、冰棒、青草茶、現調茶類飲料、配料、咖啡飲料等。共抽驗35件，其中驗出1件青草茶菌數及大腸桿菌群超標，對此，衛生局將令限期改善，並擇日複驗。

屏東縣政府衛生局近期針對轄區市售飲品、冰品等展開抽驗。抽驗產品分別唯為食用冰塊、冰棒、青草茶、青草茶單一原料、現調茶類飲料、配料、咖啡飲料及食品容器具等。

衛生局主要檢檢驗項目為生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌、順丁烯二酸、著色劑、防腐劑、咖啡因、農藥多重殘留381項、材質試驗及溶出試驗等。

本次抽驗35件飲品及冰品中，驗出一名業者青草茶菌數及大腸桿菌群超標，衛生局也要求抽驗不符規定的業者，必須在限期內改正，且必須複驗合格。

衛生局指出，按飲料類微生物衛生標準規定，生菌數為每毫升1萬 CFU以下、大腸桿菌群為每毫升10 MPN以下，抽驗不符規定的茶飲品可能因製造過程中原料或設備汙染、從業人員個人衛生不佳、產品儲存條件不當所致。

衛生局表示，消費者若食入含有生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群超量之飲品或冰品，恐產生腸胃不適之症狀。

因此，衛生局建議民眾選購飲冰品時，應留意衛生條件或選擇有信譽之飲冰品業者，才能吃得消暑又放心。

本次抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，